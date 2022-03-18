Kocaeli Yerel Kültür Platformundan Kocaeli Kent Konseyine ziyaret - Son Dakika
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Kocaeli Yerel Kültür Platformundan Kocaeli Kent Konseyine ziyaret

18.03.2022 12:13
Kocaeli Yerel Kültür Platformundan Kocaeli Kent Konseyine ziyaret

Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Metin Şentürk, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz'ı ziyaret etti.

Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Metin Şentürk, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz'ı ziyaret etti.

Kocaeli Kent Konseyinin Sekapark'taki yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Şentürk, kültürel değerlerin yaşatılmasına verdiği destek için Korkmaz'a teşekkür etti.

Korkmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kocaeli'de unutulmaya yüz tutmuş yöresel değerlerin yeniden gün yüzüne çıkması için gösterilen çabalara gereken desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Metin Şentürk, daha sonra Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse ve Kocaeli Kent Konseyi Yöresel Değerler ve Kültür Çalışma Grubu Başkanı Melek Portakal Çeliköz'e de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kocaeli Kent Konseyi temaslarında Şentürk'e, Platform Genel Sekreteri Arif Özkan ile yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

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Metin Şentürk, Kent Konseyi, Ali Korkmaz, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli Yerel Kültür Platformundan Kocaeli Kent Konseyine ziyaret - Son Dakika


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