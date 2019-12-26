Kocaeli yerli otomobilde elektrikli çalışma sistemi gösterildi - Son Dakika

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Kocaeli yerli otomobilde elektrikli çalışma sistemi gösterildi
6 saat önce
KOCAELİ Yerli otomobilde elektrikli çalışma sistemi gösterildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:28 Kaynak: DHA
KOCAELİ Yerli otomobilde elektrikli çalışma sistemi gösterildi
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