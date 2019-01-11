Son Dakika Haberleri: Kocaeli'yi Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Ağaçlandıracak

Kocaeli'yi Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Ağaçlandıracak

2 saat önce

Kocaeli'nde "Bugünümüz Umut, Yarınımız Yeşil Olsun" projesi kapsamında denetimli serbestlik yükümlülerinin emeğiyle ağaçlandırma çalışmasına başlandı.

Kocaeli'yi Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Ağaçlandıracak, System.String[]
Kocaeli'nde "Bugünümüz Umut, Yarınımız Yeşil Olsun" projesi kapsamında denetimli serbestlik yükümlülerinin emeğiyle ağaçlandırma çalışmasına başlandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram'ın önderliğinde 26 Aralık 2018 tarihinde ortak bir proje imzalanmıştı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle yürütülecek olan "Bugünümüz Umut, Yarınımız Yeşil Olsun" projesi hayata geçirildi. Denetimli serbestlik yükümlülerinin emeğiyle bir yıl içerisinde 100 bin fidanın toprakla buluşturulması kararlaştırıldı. Ağaçlandırma işlemi için ilk faaliyetler 7 Ocak 2019 tarihinde başlatıldı, Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün yönlendirdiği yükümlüler tarafından İzmit ilçesi Kullar Fidanlık mevkiinde tüpleme çalışması gerçekleştirilerek ağaçlar dikime hazır hale getirildi.

Yetkililer tarafından 2019 yılı süresince, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'nın ihtiyaç duyduğu alanlara ağaçların dikilmesi sağlanacağı bildirildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:43 Kaynak: İHA

İlhan Bayram, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yaşam
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