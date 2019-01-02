Kocaeli'yi Gençler Tasarlayacak
1 saat önce
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü "Genç Şehir Proje Yarışması" ile gençler, yaşamak istediği Kocaeli'yi kendi elleriyle tasarlayacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen ödüllü "Genç
Şehir Proje Yarışması" ile gençler, yaşamak istediği Kocaeli'yi kendi elleriyle tasarlayacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı genç fikirleri yarıştıracak ödüllü proje yarışması düzenliyor. Dört farklı kategoriden oluşan "Genç Şehir Proje Yarışması" ile gençler hem kazanacak hem de şehirlerine katkı sağlayacaklar. Gençlerin, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlanması hedeflenen yarışma, sosyal bilimler, eğitim bilimleri, kentleşme ve bilişim alanlarında yenilikçi, uygulanabilir, toplum ve şehir yararına olabilecek fikirler ile gençlerin üretime katkı sağlaması ve kendilerini geliştirmelerine fırsat sunulması amaçlanıyor.
Yarışmaya katılacak projelerin, özgün ve yaygın etki alanına sahip olması, Ar-Ge niteliği taşıması, gerçekçi ve uygulanabilir olması ön planda tutuluyor. Yarışmaya katılmak için son teslim tarihi ise 15 Mart 2019 tarihinde projeler elden ve şahsen Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Ayrıca yarışmaya katılan her proje Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanması muhtemel projeler arasına alınacak. - KOCAELİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:44 Kaynak: İHA
Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada
Beşiktaş, Atalanta'nın Genç Yeteneği Timothy Castagne'nın Peşinde
CHP, Yılbaşı Gecesi Taksim'de Açılan ÖSO Bayrağını Meclis'e Taşıdı
Milyonlarca Emeklinin Maaş Zammı, Yarın Açıklanacak Enflasyon Verisiyle Belli Olacak