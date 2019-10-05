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Kocaeli yıkılan istinat duvarının altında kaldı

20 dakika önce

Yıkılan istinat duvarının altında kaldı KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir binanın temeline su tesisatı döşeyen Turgay Gültepe(44) yıkılan istinat duvarının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Yıkılan istinat duvarının altında kaldı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir binanın temeline su tesisatı döşeyen Turgay Gültepe(44) yıkılan istinat duvarının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay saat 20.00 sıralarında, Çayırova Özgürlük Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'ndeki bir inşaat temelinde meydana geldi. Cadde üzerindeki kendisine ait binanın temeline su tesisatı döşeyen Turgay Gültepe, aniden meydana gelen heyelan sonucu yıkılan istinat duvarının altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çayırova Belediyesi'ne ait iş makinelerinin de geldiği alanda, Turgay Gültepe'ye ulaşmak için yaklaşık 3 saat boyunca kazı yapıldı. Turgay Gültepe'nin bulunduğu yere ulaşılmasının ardından çukura inen acil sağlık ekipleri, Gültepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Polisin çalışmasının tamamlanmasının ardından, Gültepe'nin cenazesi bulunduğu yerden alınarak otopsi yapılmak üzere Gebze Asri Mezarlığı'nın morguna götürüldü.

Kocaeli yıkılan istinat duvarının altında kaldı

Çayırova, Gültepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:13 Kaynak: DHA
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