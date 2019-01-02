Son Dakika Haberleri: Kocaeli Yılbaşı Gecesi Öldürülen Kardeşler Toprağa Verildi

Kocaeli Yılbaşı Gecesi Öldürülen Kardeşler Toprağa Verildi

17 dakika önce

Yılbaşı gecesi öldürülen kardeşler toprağa verildiKocaeli'nin Derince ilçesinde, kahvehanede tartıştıkları Talip Atalay tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Kıyas Ayğan (50) ile kardeşi İlhami Ayğan (46) toprağa verildi.

Yılbaşı gecesi öldürülen kardeşler toprağa verildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, kahvehanede tartıştıkları Talip Atalay tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Kıyas Ayğan (50) ile kardeşi İlhami Ayğan (46) toprağa verildi.

Önceki gece, Derince'de meydana gelen olayda, Talip Atalay kahvehanede İlhami Ayğan ve Kıyas Ayğan ile içki içti. Talip Atalay polise verdiği ifadesinde, içki içtikleri sırada 'Ben garibanım' diyerek derdini anlatmak istedi. Kardeşler, 'Şimdi senin derdini mi dinleyeceğiz' diyerek kendisini tersledi. Yaşanan tartışmanın ardından kahvehaneden ayrılarak pompalı tüfeğini alıp gelen T. A., ateş ederek iki kardeşi öldürdü. Olayın ardından kaçan T. A., buluştuğu arkadaşlarıyla yılbaşı gecesi eğlenmeye devam etti. Polisin operasyonu ile yakalanan zanlı tutuklanırken, saklanmasına yardımcı olan 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İlhami ve Kıyas Ayğan kardeşlerin cenazeleri bugün Derince Derince 44 Evler Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlı 17 Ağustos Deprem Şehitliği Mezarlığı'nda toprağa verildi. İki ağabeyinin öldürülmesinin üzüntüsünü yaşayan Bektaş Ayğan taziyeleri kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:59 Kaynak: DHA

Talip Atalay, Derince, Yılbaşı, 3. Sayfa
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