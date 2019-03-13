Son Dakika Haberleri: Kocaeli Yol Genişletme Çalışmasında Ağaçlar Kesildi

Kocaeli Yol Genişletme Çalışmasında Ağaçlar Kesildi

1 saat önce

Yol genişletme çalışmasında ağaçlar kesildiKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yol genişletme çalışmaları için yol kenarında bulunan ağaçlar kesildi.

Yol genişletme çalışmasında ağaçlar kesildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yol genişletme çalışmaları için yol kenarında bulunan ağaçlar kesildi. Mahalle sakinleri duruma tepki gösterirken, görevliler yol genişletme çalışmalarının ardından orta refüje ağaçlar dikileceğini belirtti. Mahalle sakinleri, yetkililerin açıklamasının ardından dağıldı.

Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Sağlık Ocağı'nın ön tarafında bulunan Ahmet Fetgeri Parkı'nda bulunan ağaçlar yol genişletme çalışmaları kapsamında kesilmeye başlandı. Onlarca ağacın bulunduğu parkta 4 ağaç kesilirken, mahalle halkı tepki gösterdi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Nuriye Demirel, Değirmendere Yüzbaşılar Mahalle Muhtarı Ali Haydar Akgüngör, Değirmendere Merkez Mahallesi Muhtarı Doğan Güneş ve mahalle sakinleri ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.

ÇYDD Gölcük Şubesi Başkanı Nuriye Demirel, Bizler yaşanan süreci yakından izliyoruz. Yol genişletme kararı alındığından ötürü bu parktaki ağaçlar kesiliyormuş. Ağaçlar bu şekilde kesilmemeliydi. dedi.

Mahalle sakinlerinin yanına gelen yetkililer, projede yer alan yol genişletme çalışması hakkında bilgi vererek, yolun yapılmasının ardından orta refüje ağaçlar dikileceğini belirtti. Mahalle sakinleri görevlilerin bilgi vermesinin ardından dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:56 Kaynak: DHA

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Değirmendere, Kocaeli, Gölcük, Güncel
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