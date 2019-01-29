Son Dakika Haberleri: Kocaeli Yolcu Vapurunda Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Kocaeli Yolcu Vapurunda Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

36 dakika önce

Yolcu vapurunda çıkan yangın paniğe neden olduİzmit'te iskeleye demirlemiş halde bulunan 'Karamürsel Alp' isimli yolcu vapurunun güvertesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yolcu vapurunda çıkan yangın paniğe neden oldu

İzmit'te iskeleye demirlemiş halde bulunan 'Karamürsel Alp' isimli yolcu vapurunun güvertesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında gemide ufak çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, öğleden sonra Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan marinada meydana geldi. İskele üzerinde babalardan birine kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcım, iskeleye demirli halde bulunan ve şuan bakımda olduğu için aktif olarak yolcu taşımayan 'Karamürsel Alp' isimli yolcu vapurunun güvertesinde yangına neden oldu. Yangını fark eden işçiler yangın tüpleriyle olaya müdahale ederken öte yandan itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken gemide ufak çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:39 Kaynak: DHA

İtfaiye, İzmit, Karamürsel, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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