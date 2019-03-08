Son Dakika Haberleri: Kocaeli Yolun Ortasına Yattı, Çekicinin Altında Kalıp Öldü

Kocaeli Yolun Ortasına Yattı, Çekicinin Altında Kalıp Öldü

17 dakika önce

Yolun ortasına yattı, çekicinin altında kalıp öldüKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, iddiaya göre yolun ortasında yatan Ramazan Karakaş (42), çekicinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yolun ortasına yattı, çekicinin altında kalıp öldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, iddiaya göre yolun ortasında yatan Ramazan Karakaş (42), çekicinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza dün gece D-130 Karayolu Kavak mevkiinde meydana geldi. Yalova yönüne giden Ozan Osanmaz (25) yönetimindeki 77 AAH 909 plakalı çekici, iddiaya göre yolun ortasında yatan Ramazan Karakaş'a çarptı. Bir hayvana çarptığını düşünen Ozan Osanmaz, çekiciyi yolun kenarına çekti. Osanmaz, hareketsiz yatan Ramazan Karakaş'ı görünce şok yaşadı. Osanmaz'ın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi Ramazan Karakaş'ın öldüğünü belirledi.

Alkollü olduğu bu nedenle yolun ortasında yattığı iddia edilen Ramazan Karakaş'ın cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan Ozan Osanmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:56 Kaynak: DHA

Karamürsel, Kocaeli, Güncel
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