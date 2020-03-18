KOCAELİ Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOCAELİ Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi - Son Dakika

KOCAELİ Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi

6 saat önce

Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildiKORONAVİRÜS nedeniyle bulundukları ülkelerden Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, Kocaeli'de hazırlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi

KORONAVİRÜS nedeniyle bulundukları ülkelerden Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, Kocaeli'de hazırlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkan ve koronavirüs salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan Türk vatandaşları, özel uçuşlar ile Türkiye'ye getirilmeye devam etti. Salgın nedeniyle karantinaya alınan vatandaşlar, gün boyu İstanbul'da belirlenen yurtlara yerleştirilmelerinin ardından, sabaha karşı 05.00 sıralarında İzmit'teki yurtlara getirilmeye başlandı. İzmit'e ilk gelen 164 kişilik kafile, Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yabancı ülkelerden dönen toplam 869 kişinin 14 günlük karantina süresini İzmit'teki yurtlarda geçireceği öğrenildi.

İZMİT'TE 859 KİŞİ YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Kocaeli Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesinden gelen 859 kişinin 4 yurda yerleştirildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya geçici olarak giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunarak ülkemize dönmek isteyenler, Kredi Yurtlar Kurumu'nun İzmit'te bulunan yurtlarına yerleştirildi. Ali Fuat Cebesoy Yurdu'na 354 kişi, Şerife Gelin Yurdu'na 200 kişi, Canfeda Hatun Yurdu'na 191 kişi, Gazi Süleyman Paşa Yurdu'na 114 kişi olmak üzere toplam 859 kişinin yurtlarda konaklanmaları sağlandı.

Valilik yurtların çevresinde önlem alındığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

'Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınacak ve vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır. Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz. Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir.'

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

KOCAELİ (DHA)

KOCAELİ Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi

Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:41 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor         
09:43
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç         
09:03
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi         
02:51
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi         
00:07
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı         
23:52
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı         
22:26
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı         
21:56
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir         
21:48
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı         
21:46
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi         
21:28
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti         
20:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 16:54:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KOCAELİ Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]