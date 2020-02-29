Kocaeli yuvacık barajı doldu, kapaklar açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli yuvacık barajı doldu, kapaklar açıldı - Son Dakika

Kocaeli yuvacık barajı doldu, kapaklar açıldı

6 saat önce

Yuvacık Barajı doldu, kapaklar açıldıKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda, doluluk yüzde 93 seviyesine ulaşınca, kapaklar açılarak su bırakılmaya başlandı.

Yuvacık Barajı doldu, kapaklar açıldı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda, doluluk yüzde 93 seviyesine ulaşınca, kapaklar açılarak su bırakılmaya başlandı.

Yuvacık Barajı'nda, yağışlar ve dağlardaki karların erimesiyle birlikte su seviyesi maksimum kapasiteye yaklaştı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 93 oranına ulaştı.

51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında 47 milyon 800 bin metreküp su bulunduğu belirtildi. Baraj doluluğunun maksimum seviyeye yaklaşmasının ardından, baraj kapakları açılarak su bırakılmaya başlandı.

Kocaeli yuvacık barajı doldu, kapaklar açıldı

Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kolları olmadan 35 yıldır ahşap maketler yapıp satıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü İnsan kaçakçısı: Allah'ın izniyle mültecilerin hepsini karşıya geçireceğiz Türkiye-Yunanistan sınırında düzensiz göçmen hareketliliği artıyor

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 20:22:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli yuvacık barajı doldu, kapaklar açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]