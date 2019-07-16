KOCAELİ Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80
1 saat önce
Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yaz ayı boyunca yağmur yağışlarının devam etmesi sonucu yüzde 80 olarak ölçüldü.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:12 Kaynak: DHA
Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80 Kocaeli
'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yaz ayı boyunca yağmur yağışlarının devam etmesi sonucu yüzde 80 olarak ölçüldü. Başiskele
ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 80 olarak ölçüldü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz tarihinde yapılan ölçümlerde Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 80 olarak belirlendi. Yaz ayı boyunca yağmur yağışlarının etkili olması sonucu toplam 51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında şu anda 40 milyon 890 bin metreküp su bulunuyor.
TÜBİTAK personel alacak! İşte kadrolar Çocuklarını göremediğini iddia etti, adliye penceresinde intihara kalkıştı Baraj Gölü'nde sular çekilince cami ve oku ortaya çıktı Korsanların saldırısına uğrayan gemiden ilk görüntüler