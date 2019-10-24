Son Dakika Haberleri: Kocaeli yuvacık barajı'nda su seviyesi yüzde 30'a düştü
Son Dakika Güncel Kocaeli yuvacık barajı'nda su seviyesi yüzde 30'a düştü

Kocaeli yuvacık barajı'nda su seviyesi yüzde 30'a düştü

59 dakika önce

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 30'a düştüKocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda, mevsim şartlarına bağlı olarak yeterli yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi yüzde 30'a düştü.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 30'a düştü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda, mevsim şartlarına bağlı olarak yeterli yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi yüzde 30'a düştü.

Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda, su oranı yüzde 30 oranına düştü. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi 15 milyon 170 bin metreküp olarak ölçüldü. Önümüzdeki ay başlayacak yağışlarla birlikte su seviyesinin tekrar yükseleceği belirtildi.

Kocaeli yuvacık barajı'nda su seviyesi yüzde 30'a düştü

Başiskele, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'de kamyonun içinde bulunan 39 cesedin Çin uyruklu olduğu açıklandı
Son dakika: YPG'li teröristler, Suriye sınırına yakın bölgelerden çekilmeye başladı Bakanlık, Mehmetçiğe selam gönderlere teşekkür videosu yayınladı HSK'da kritik gelişme: Teftiş Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 13:16:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli yuvacık barajı'nda su seviyesi yüzde 30'a düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]