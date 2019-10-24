Kocaeli yuvacık barajı'nda su seviyesi yüzde 30'a düştü

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 30'a düştü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda, mevsim şartlarına bağlı olarak yeterli yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi yüzde 30'a düştü.

Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda, su oranı yüzde 30 oranına düştü. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi 15 milyon 170 bin metreküp olarak ölçüldü. Önümüzdeki ay başlayacak yağışlarla birlikte su seviyesinin tekrar yükseleceği belirtildi.