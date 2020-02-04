Kocaeli yuvacık barajı'nda su seviyesi yüzde 59'a ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli yuvacık barajı'nda su seviyesi yüzde 59'a ulaştı - Son Dakika

Kocaeli yuvacık barajı'nda su seviyesi yüzde 59'a ulaştı

6 saat önce

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 59'a ulaştıKocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 59'a çıktı.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 59'a ulaştı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 59'a çıktı.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda mevsim şartlarına bağlı olarak su seviyesinde artış gözlendi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi 30 milyon 140 bin metreküp ile yüzde 59 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlarla birlikte su seviyesinin daha da artması bekleniyor.

Kocaeli yuvacık barajı'nda su seviyesi yüzde 59'a ulaştı

Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
MHP'den Kızılay Başkanı'na istifa çağrısı: Kınık vergi suçu işlemiştir Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Van Bahçesaray'da minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü

Son Dakika Haberleri
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu
20:31 Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 21:40:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli yuvacık barajı'nda su seviyesi yüzde 59'a ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]