Kocaeli yuvacık barajı'nda su seviyesi yüzde 59'a ulaştı - Son Dakika

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Kocaeli yuvacık barajı'nda su seviyesi yüzde 59'a ulaştı
6 saat önce
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 59'a ulaştıKocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 59'a çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:15 Kaynak: DHA
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 59'a ulaştı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 59'a çıktı.
Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda mevsim şartlarına bağlı olarak su seviyesinde artış gözlendi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi 30 milyon 140 bin metreküp ile yüzde 59 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlarla birlikte su seviyesinin daha da artması bekleniyor.
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