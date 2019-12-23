Kocaeli zemin katta yangın çıktı, komşular dumandan etkilendi - Son Dakika

Zemin katta yangın çıktı, komşular dumandan etkilendi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir binanın zemin katındaki dairede yangın çıktı. Evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, üst katlarda oturan komşular dumandan etkilendi.

Akşam saatlerinde, Derince Çınarlı Mahallesi Hızal Sokak'taki 4 katlı apartmanda Hasan K.?ye ait olan zemin kattaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bütün daireyi saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katlarda oturanlar dışarı çıkarıldı. Binanın üçüncü katında oturan Rahime Ö., dumandan etkilenerek ambulansta tedavi edildi. Dumandan etkilenen diğer apartman sakinleri ise tedaviyi kabul etmedi. Yangın itfaiyenin kısa süreli müdahalesi ile söndürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.