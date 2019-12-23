Kocaeli zemin katta yangın çıktı, komşular dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli zemin katta yangın çıktı, komşular dumandan etkilendi - Son Dakika

Kocaeli zemin katta yangın çıktı, komşular dumandan etkilendi

6 saat önce

Zemin katta yangın çıktı, komşular dumandan etkilendiKOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir binanın zemin katındaki dairede yangın çıktı.

Zemin katta yangın çıktı, komşular dumandan etkilendi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir binanın zemin katındaki dairede yangın çıktı. Evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, üst katlarda oturan komşular dumandan etkilendi.

Akşam saatlerinde, Derince Çınarlı Mahallesi Hızal Sokak'taki 4 katlı apartmanda Hasan K.?ye ait olan zemin kattaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bütün daireyi saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katlarda oturanlar dışarı çıkarıldı. Binanın üçüncü katında oturan Rahime Ö., dumandan etkilenerek ambulansta tedavi edildi. Dumandan etkilenen diğer apartman sakinleri ise tedaviyi kabul etmedi. Yangın itfaiyenin kısa süreli müdahalesi ile söndürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli zemin katta yangın çıktı, komşular dumandan etkilendi

İtfaiye, Derince, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şiddetli lodos trafik lambalarını yerinden çıkardı
Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi

Son Dakika Haberleri
04:14 Büyükçekmece'de silahlı saldırı: 1 bekçi yaralandı - Son Dakika
04:12 Ordu'da fındık arazisi ve ormanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika
04:04 Kadıköy'de ikametgah yangını - Son Dakika
04:00 Başkentte kaçarken kalaşnikof ve tabanca düşüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
03:57 Büyükçekmece'de otomobilden açılan rastgele ateşte bir bekçi ağır yaralandı(1) - Son Dakika
23:52 Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 04:35:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli zemin katta yangın çıktı, komşular dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]