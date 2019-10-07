Son Dakika Haberleri: Kocaeli zorla senet imzalatan işitme engelli 3 kişi cezaevine gönderildi
Son Dakika Güncel Kocaeli zorla senet imzalatan işitme engelli 3 kişi cezaevine gönderildi

Kocaeli zorla senet imzalatan işitme engelli 3 kişi cezaevine gönderildi

59 dakika önce

Zorla senet imzalatan işitme engelli 3 kişi cezaevine gönderildiKocaeli'nin Derince ilçesinde, 2013 yılında 3 kişiye zorla senet imzalatan işitme engelli 3 kişi hakkında hapis cezası verilirken, çalıştıkları iş yerlerinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Zorla senet imzalatan işitme engelli 3 kişi cezaevine gönderildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 2013 yılında 3 kişiye zorla senet imzalatan işitme engelli 3 kişi hakkında hapis cezası verilirken, çalıştıkları iş yerlerinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay 22 Şubat 2013 tarihinde Derince'de meydana geldi. Tanıdıkları 3 kişiyi silahla alıkoyan ve zorla senet imzalatan işitme engelli S.Ö. (33), S.C. (39) ve O.B. (27) daha sonra kayıplara karıştı. 3 kişinin şikayetinden vazgeçmesi sonucu olay kamu davasına dönüştü. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz yargılanan S.Ö. ve S.C.'ye 5'er yıl, O.B.'ye ise 3 yıl 4 ay ceza verdi.

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan S.Ö.'nün Kartepe, S.C.'nin Çayırova ve O.B.'nin Dilovası ilçesinde çalıştığı iş yerleri tespit etti. Polis, bugün sabah S.C., O.B. ve S.Ö.'yü çalıştıkları yerlerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, cezaevine gönderildi.

Kocaeli zorla senet imzalatan işitme engelli 3 kişi cezaevine gönderildi

Derince, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:44 Kaynak: DHA
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