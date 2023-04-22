Kocaelide uyuyan abisini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Kocaelide uyuyan abisini bıçaklayarak öldürdü

22.04.2023 12:22

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Emre T. uyuyan abisi Murat Can T.'yi bıçaklayarak öldürdü ve polislere teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de kan donduran cinayet... Uyuyan abisini bıçaklayarak öldürdü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde uyuyan abisini bıçaklayarak öldürdü, sonra da gidip polislere teslim oldu.

Olay, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 204. Cadde üzerinde yer alan 4 katlı binanın 4. Katından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre T. ile abisi Murat Can T.arasında gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında evden çıkan Emre T. sabah saatlerinde tekrardan adrese geldi. Uyuyan abisi Murat C.T.'yi bıçaklayarak öldüren Emre T. daha sonra evden kaçtı. Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre T. şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kendisini durduran polis ekiplerine "Abimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre T. göz altına alındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Murat Can T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan kardeşlerinin ve babasının cinayet saatinde markette alışveriş yapmaya gittiği, annelerinin ise bayram ziyaretinde olduğu öğrenildi. Murat Can T.'nin cansız bedeni yapılan incelmelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Karamürsel, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaelide uyuyan abisini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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