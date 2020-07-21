Kocaelili anneler açık havada spor yapıyor - Son Dakika

Kocaeli'deki anneler, "Mesafe Spora Engel Değil" başlığında gerçekleşen açık havada spor etkinliğine büyük katılım sağlıyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında "Mesafe Spora Engel Değil" adı altında açık hava egzersizleri gerçekleştiriyor. Açık havada gerçekleştirilen etkinlikler, İzmit ve Gebze ilçelerinin ardından Derince ve Körfez ilçelerinde devam etti. Egzersizler, pandemi sürecinde evde uzun süre kalan vatandaşların sağlığı düşünülerek, haftanın 3 günü ücretsiz açık havada gerçekleşiyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü "Anne Şehir" projesi kapsamında açık havada gerçekleşen egzersizler kent genelinde yapılıyor.



Açık hava egzersizlerine katılan vatandaşlara, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı uzman diyetisyenler tarafından vücut kitle indeksi ölçümü yapılıyor. Ayrıca katılımcılara, sağlıklı ve düzenli beslenme, sıvı tüketimi gibi konularında bilgi veriliyor. İdeal değerler ile kıyaslanan ölçümlerde, egzersiz öncesi ve sonrasında tüketilmesi gereken gıdalar hakkında katılımcılara bilgi verilirken, yapılan egzersizler koranavirüs önlemleriyle birlikte sosyal mesafeli gerçekleşiyor. - KOCAELİ