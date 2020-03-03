Kocaelili annelere afet eğitimi verildi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı Yaşam" programı kapsamında katılımcı annelere afet eğitimi verildi.



Afete hazır anneler



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı "Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı Yaşam" programı devam ediyor. Projeye katılan annelere bu kez afete hazırlık eğitimi verildi. 'Afete Hazır Anneler' eğitimi Büyükşehir Belediyesi Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü Deprem Eğitim Merkezi personelince verildi.



Eğitimler afet bilinci eğitimi eğitmen sertifikası bulunan Zemin Deprem İnceleme Müdürlüğü personelleri tarafından verilirken, eğitim içeriğinde; afet bilinci, KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer), afetlerde ilkyardım ve yangın, psikolojik ilkyardım, yapısal olmayan risklerin azaltılması (eşya sabitleme) ve gözlemsel mahalle tehlike analizi yer aldı.



Gözlemsel mahalle tehlike analizi



Eğitime katılan annelere deprem başta olmak üzere Kocaeli'nin afet riskleri, mahallelerinde, evlerinde ve çocuklarının eğitim gördüğü okullarda ve çevresindeki afet riskleri anlatılarak, afet risk algıları arttırılmaya çalışıldı. Katılımcıların yaşadıkları bölgedeki mevcut afet tehlike riskleri hakkında bilgi verilerek, yaşam alanlarındaki kentsel altyapı, bina çevresi ve bina cephesine ait tehlikelerin neler olduğu ve bu tehlikelerin nasıl belirleneceği ile ilgili Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi eğitimi verildi.



Afet çantası



Annelere yaşanabilecek bir afet durumunda "Aile Afet Planı" hazırlamaları gerektiği bilgisi de verilen konular arasında yer aldı. Bu planı hazırlarken; evin güvenli yerleri, afet ve acil durum çantasının düzenlenmesi ve evin tahliye planının yer alması gerektiği söylendi. Afet planı içerisinde acil durumlarda güvenli bir yere nasıl gideceği, aile bireyleriyle nasıl iletişim kurulacağı, nasıl bir araya gelineceği ve farklı durumlarda ne yapılacağı önceden planlanmasının yapılması gerektiği ifade edildi.



Toplumsal direnç arttırılacak



Annelere olası bir afet sonucunda kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin yayılmasıyla oluşan, insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumlarda nasıl önlem almaları gerektiği açıklandı. Acil durumlarda kullanılan uyarı ve ikaz işaretleri annelere tanıtıldı. - KOCAELİ