Kocaelili Annelerin İlgi Odağı Oldu
1 saat önce
Kocaeli'nde hayata geçirilen Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı projesi kapsamında Kocaeli'nde yaşayan annelerin ilgi odağı oldu.
Kocaeli
'nde hayata geçirilen Anne
Şehir Sağlıklı Yaşam Programı projesi kapsamında Kocaeli'nde yaşayan annelerin ilgi odağı oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından "Evden Okula Haydi Anneler Spora" sloganı ile "Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı Projesi" 21 Kasım 2016 tarihinde hayata geçirildi. Proje kapsamında Kocaeli genelinde tüm ev hanımı ve çalışan kadınların, oturmuş olduğu mahalle ve yaşam alanları dahilinde yaş sınırı olmaksızın tüm sportif, sosyal ve kültürel çalışmalara katılımını sağlandı. Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı Projesi, eğitim, sağlık, spor ve kültürel programları kapsayan kadınlara özel çok yönlü gelişim projesi olurken tüm kadınlar için bir nefes oldu.
Proje ile okullardaki atıl mekanlar da düzenlenerek cazibe alanına dönüştürülürken, aynı zamanda proje kapsamında fiziki ve sosyal aktiviteler ile annelerin okul aile bağları da güçlendi. Proje kapsamında 1 yıl gibi kısa sürede 30 bin anneye ulaşıldı. Kısa sürede 30 bin katılımcıya ulaşmak projenin spor, sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel açıdan ne kadar önemli olduğunu ve başarı ile devam ettiğini gözler önüne serdi. 2016'dan bu yana Kocaeli'nde ikamet eden kadınlar projeye yoğun ilgi gösterdi ve 60 bin katılımcı kadına hizmet verildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:46 Kaynak: İHA
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