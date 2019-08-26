Kocaelili aşçı Altın Madalya aldı
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Uluslararası Yemek Yarışması'nda Körfez'de ikamet eden Kocaeli'nin gururu Uluslararası Sertifikaya sahip Gülhan Duran, Şefler Kategorisi'nde birincilik elde ederek altın madalyanın ve kupanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:44 Kaynak: Bültenler
Uluslararası Gastronomi adına yarışan Kocaelili aşçı Gülhan Duran'ın bu başarısı; Kocaeli'nde büyük bir mutluluk oluşturdu.
Ayrıca yarışmada Uluslararası Gastronomi Federasyonu 4 ayrı kategoride daha başarı elde etti.8 ilden 150 aşçının katıldığı yarışmada Gülhan Duran ödülünü; yetkililerin elinden aldı. Katıldığı ilk önemli yarışmada derece alan Gülhan Duran, mutlu olduğunu dile getirdi.
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