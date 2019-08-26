Son Dakika Haberleri: Kocaelili aşçı Altın Madalya aldı
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Kocaelili aşçı Altın Madalya aldı

50 dakika önce

Uluslararası Yemek Yarışması'nda Körfez'de ikamet eden Kocaeli'nin gururu Uluslararası Sertifikaya sahip Gülhan Duran, Şefler Kategorisi'nde birincilik elde ederek altın madalyanın ve kupanın sahibi oldu.

Kocaelili aşçı Altın Madalya aldı, System.String[]

Uluslararası Gastronomi adına yarışan Kocaelili aşçı Gülhan Duran'ın bu başarısı; Kocaeli'nde büyük bir mutluluk oluşturdu.

Ayrıca yarışmada Uluslararası Gastronomi Federasyonu 4 ayrı kategoride daha başarı elde etti.8 ilden 150 aşçının katıldığı yarışmada Gülhan Duran ödülünü; yetkililerin elinden aldı. Katıldığı ilk önemli yarışmada derece alan Gülhan Duran, mutlu olduğunu dile getirdi.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:44 Kaynak: Bültenler
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