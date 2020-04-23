Kocaelili çocuklar bayram coşkusunu evlerinin balkonunda yaşadı - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kocaeli'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentteki çocukların bayram coşkusunu yaşaması için çeşitli faaliyetler düzenledi.

Etkinlikler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na ait gezici tır tiyatrosu İzmit'te sokakları dolaştı. Masal kahramanlarının kostümlerini giyerek tırdaki yerlerini alan tiyatro oyuncuları, evlerinin balkonuna çıkan çocukları selamladı.

Çocuklar ve aileleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Gebze'de bayram tırından çocuklara oyuncak dağıtıldı

Gebze ilçesinde Gebze Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Merkezi tarafından bayraklar ve balonlarla süslenen bir tır şehrin sokaklarında tur attı.

Polis ekiplerinin eşlik ettiği tırdan çocuklara hediyeler dağıtıldı. Polis ekipleri, oyuncakları evlerden sarkıtılan sepetlere bıraktı.

Sürpriz karşısında heyecanlanan Gebzeli çocukları, hediye oyuncakların mutluluğunu yaşadı.