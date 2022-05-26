Kocaelili Esnaftan 'Zincir Market' Tepkisi: 'Gıda Satılacak' Denilen Yerlerde Her Şey Satılıyor. - Son Dakika
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Kocaelili Esnaftan 'Zincir Market' Tepkisi: 'Gıda Satılacak' Denilen Yerlerde Her Şey Satılıyor.

26.05.2022 14:57

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi. Telefon aksesuarları satan bir esnaf, zincir marketlerde her ürünün satılmasına tepki göstererek, “‘Gıda satılacak’ denilen yerlerde her türlü şey satılıyor. Onun 10 liraya sattığını ben 10 liraya alamıyorum bile” dedi. Gıda ürünleri satan bir esnaf ise artan maliyetlerden dert yanarak, “Asgari ücret kalıyor, kalmıyor. Biz zam yapamıyoruz, bize her gün geliyor” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi. Telefon aksesuarları satan bir esnaf, zincir marketlerde her ürünün satılmasına tepki göstererek, "'Gıda satılacak' denilen yerlerde her türlü şey satılıyor. Onun 10 liraya sattığını ben 10 liraya alamıyorum bile" dedi. Gıda ürünleri satan bir esnaf ise artan maliyetlerden dert yanarak, "Asgari ücret kalıyor, kalmıyor. Biz zam yapamıyoruz, bize her gün geliyor" diye konuştu.

Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine bugün Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devam etti. Telefon aksesuarları satan bir esnaf ile Akşener arasında şu diyalog yaşandı:

"GEÇEN SENE 10 LİRAYA SATTIĞIM KULAKLIĞI BUGÜN 35 LİRAYA SATMAK ZORUNDAYIM"

Akşener: İşler nasıl?

Esnaf: İşlerimiz iyi değil. Yani 'iyi' desek konuşuruz. Çok sıkıntılı. Bugün 300 liraya taktığımız ekranı, akşam müşteriye 400'e vermek zorunda kalıyoruz. Pandemi olayında biz en az 6 ay kapalı kaldık, kiramızı ödeyemedik. Ama ne hikmetse marketler zincirine dokunulmadı. 'Gıda satılacak' denilen yerlerde her türlü şey satılıyor.

Akşener: Buzdolabı bile satılıyor. Kırtasiye satılıyor.

Esnaf: Kalitesiz ürün satıyorlar. Onun 10 liraya sattığını ben 10 liraya alamıyorum bile. 10 liraya geçen sene sattığım kulaklığı ben bugün 35 liraya satmak zorundayım.

"BORÇLANARAK GEÇİNİYORUZ"

Gıda maddeleri üretip satan bir esnaf ile Akşener arasındaki diyalog ise şöyle gelişti:

Akşener: Ev geçiniyor mu buradan?

Esnaf: Borçlanarak geçiniyoruz.

Akşener: Burası kira mı?

Esnaf: Kira evet.

Akşener: Ev de kira.

Esnaf: Evet.

Akşener: Şimdi kiralar da çok berbat bir durumda.

Esnaf: 2 bin lira.

Akşener: 2 bin lira. Çıksan bulamazsın.

Esnaf: Hayır. Üç (bin) lira olmuş kiralar şu an.

Akşener: Burasının kaç?

Esnaf: 5 (bin) lira da burasının.

Akşener: Bir kere 7 bin lira bulman gerekiyor. Bunları kendiniz mi üretiyorsunuz?

Esnaf: Evet. Asgari ücret kalıyor, kalmıyor. Biz zam yapamıyoruz, bize her gün geliyor.

Kocaelili Esnaftan 'Zincir Market' Tepkisi: 'Gıda Satılacak' Denilen Yerlerde Her Şey Satılıyor.
Kocaelili Esnaftan 'Zincir Market' Tepkisi: 'Gıda Satılacak' Denilen Yerlerde Her Şey Satılıyor.
Kocaelili Esnaftan 'Zincir Market' Tepkisi: 'Gıda Satılacak' Denilen Yerlerde Her Şey Satılıyor.
Kocaelili Esnaftan 'Zincir Market' Tepkisi: 'Gıda Satılacak' Denilen Yerlerde Her Şey Satılıyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kocaelili Esnaftan 'Zincir Market' Tepkisi: 'Gıda Satılacak' Denilen Yerlerde Her Şey Satılıyor. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaelili Esnaftan 'Zincir Market' Tepkisi: 'Gıda Satılacak' Denilen Yerlerde Her Şey Satılıyor. - Son Dakika
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