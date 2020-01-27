Kocaelili öğrenciler, özgüven eksikliğini "Bilgievleri"yle gideriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaelili öğrenciler, özgüven eksikliğini 'Bilgievleri'yle gideriyor - Son Dakika

Kocaelili öğrenciler, özgüven eksikliğini "Bilgievleri"yle gideriyor

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime yönelik hizmetleri arasında başı çeken projesi bilgievleri, sosyal anlamda da öğrencilerin gelişimlerini olumlu etkiliyor.

Kocaelili öğrenciler, özgüven eksikliğini

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime yönelik hizmetleri arasında başı çeken projesi bilgievleri, sosyal anlamda da öğrencilerin gelişimlerini olumlu etkiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kartepe Piri Reis Bilgievi öğrencisi Mert Ali Gündüz'ün arkadaşları arasında yaşadığı özgüven eksikliğini aşarak, derslerinde daha başarılı olduğu ileri sürüldü.

"Kurulduğu günden bu yana Kocaeli'de ilk ve ortaokul öğrencilerine hem eğitim hem sosyal hayatta destek olan bilgievleri, öğrenci Mert Ali Gündüz'ün de vazgeçilmezi oldu." ifadelerine yer verilen açıklamada, oğlu bir yıldır bilgievlerinde eğitim alan Selma Gündüz'ün "Oğlum özelikle yabancılarla iletişim kurarken göz teması kurmaktan çekiniyordu. Bu durumu düzeltmek için birçok yola başvurduk. Fakat bize en çok yardımcı olan bilgievleri oldu." ifadesi aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik doğrultusunda faaliyet gösteren bilgievleri, 1. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilerin okul dışı zamanlarında faydalanabildiği kurum haline geldi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:32 Kaynak: AA
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