Son Dakika Haberleri: Kocaelili Sporcular Olimpiyatlar İçin Meksika'da

Kocaelili Sporcular Olimpiyatlar İçin Meksika'da

2 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı atıcıları Murat İlbilgi ve Nedim Tolga Tunçer, Meksika'nın Acapulco kentinde yapılacak olan Trap-Skeet Dünya Kupasında mücadele edecek.

Kocaelili Sporcular Olimpiyatlar İçin Meksika'da, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı atıcıları Murat İlbilgi ve Nedim Tolga Tunçer, Meksika'nın Acapulco kentinde yapılacak olan Trap-Skeet Dünya Kupasında mücadele edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı atıcıları Murat İlbilgi ve Nedim Tolga Tunçer Kağıtspor'un ve milli takımın başarılı hocası Ali Emre Güray eşliğinde Meksika'nın Acapulco kentinde yapılacak olan Trap-Skeet Dünya Kupasına katılacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota veren ilk yarışma olan Trap-Skeet Dünya Kupası'nda Trap alanında mücadele edecek olan Büyükşehir Kağıtsporlu Tunçer ve İlbilgi, "Hedefimiz Olimpiyatlara katılmak ve ülkemize Atıcılık dalında ilk madalyayı getirmek. Bunun için uzun bir süredir çalışıyoruz. Sezona hazırlık Turnuvaları ile start verdik, iyi sonuçlar aldık. İnşallah Meksika'dan kota ile döneceğiz" dedi.

Başarılı sporcular trap erkekler takımında Yavuz İlnam ile beraber altın madalya için mücadele edecekler. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:22 Kaynak: İHA

Spor
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