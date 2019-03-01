Kocaelililer Cenazelerinde Yalnız Hissetmiyor
1 saat önce
'Cenaze Hizmetleri' kapsamında acılı ailelerin yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cenaze sahibi vatandaşların eş dost ve akrabalarını kötü günlerinde yalnız bırakmıyor.
'Cenaze Hizmetleri' kapsamında acılı ailelerin yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
, cenaze sahibi vatandaşların eş dost ve akrabalarını kötü günlerinde yalnız bırakmıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe
ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, verdiği ücretsiz hizmetlerle acılı ailelerin yanında oluyor. Bugüne kadar cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, mezarlarının kazılması, defnedilmesi gibi birçok konuda acılı ailelere ücretsiz hizmet veren Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, cenazesi olan vatandaşın eş dost ve akrabalarını da mezarlara ücretsiz götürerek vatandaşlardan takdir alıyor. 'Cenaze Hizmetleri' adıyla vatandaşlara ücretsiz hizmet götüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yakınlarının vefatında onların yanında olmasını sağlıyor. Acılarını paylaşmak ve hizmet etmek maksadıyla cenazelere gelen eş dost ve akrabaların cenaze evlerinden mezarlıklara ve köylere getirilip götürülmesi amacıyla 2018 yılında 2 bin 303 adet otobüs tahsis etti. - KOCAELİ
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:58 Kaynak: İHA
Dolandırıcı, "Kaşıkçı Cinayetinde İsmin Geçiyor" Deyip Binlerce Türk Lirasını Götürdü
Erdoğan, Miting Sonrası Yanına Gelen Küçük Çocuğa Kendi Tespihini Hediye Etti
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vatandaşı Tehdit Etti: Oy Yoksa Hizmet Yok!
Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez!