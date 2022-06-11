Kocaelililer güne yağmurla uyandı - Son Dakika
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Kocaelililer güne yağmurla uyandı

11.06.2022 10:02
Kocaelililer güne yağmurla uyandı

Kocaeli'de dün gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkili olmaya devam etti.

Kocaeli'de dün gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkili olmaya devam etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 gün boyunca; Kocaeli, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Yalova'yı sağanak yağışlara karşı uyarmıştı. Kocaeli'de valilik ve meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından, sağanak yağmur gece 02.00 sıralarında başladı. Yağmur sabah saatlerinde de etkili olmaya başlarken, hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçüldü. - KOCAELİ

Kocaelililer güne yağmurla uyandı
Kocaelililer güne yağmurla uyandı
Kocaelililer güne yağmurla uyandı
Kocaelililer güne yağmurla uyandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaelililer güne yağmurla uyandı - Son Dakika

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