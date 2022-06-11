Meteoroloji Genel Müdürlüğü , 2 gün boyunca; Kocaeli, İstanbul , Edirne , Kırklareli , Tekirdağ , Sakarya ve Yalova 'yı sağanak yağışlara karşı uyarmıştı. Kocaeli'de valilik ve meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından, sağanak yağmur gece 02.00 sıralarında başladı. Yağmur sabah saatlerinde de etkili olmaya başlarken, hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kocaelililer güne yağmurla uyandı - Son Dakika

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