Son Dakika Haberleri: Kocaeliortağını vurdu, polise teslim oldu
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeliortağını vurdu, polise teslim oldu

1 saat önce

Ortağını vurdu, polise teslim olduİzmit'te önceki gün ortağı Mustafa Ö.'yü (40) silahla bacağından vurarak yaralayan İ.B. (66), polise teslim oldu.

Ortağını vurdu, polise teslim oldu

İzmit'te önceki gün ortağı Mustafa Ö.'yü (40) silahla bacağından vurarak yaralayan İ.B. (66), polise teslim oldu.

Olay, önceki gün İzmit Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleşmişti. Kartepe ilçesinde ortak inşaat malzemeleri işi yaptıkları öğrenilen İ.B. ve Mustafa Ö., bir süre kafede oturduktan sonra kafeden çıkarak sokakta yürümeye başladı. Bu sırada çıkan tartışmada İ.B., yanındaki ruhsatlı tabanca ile Mustafa Ö.'nün bacağına 2 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Polis tarafından aranan İ.B., dün öğleden sonra Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. İ.B.'nin ifadesinde, Mustafa Ö.'nün ortak oldukları şirketi maliyeye 50 bin TL kadar borçlandırdığını ve borcunu ödemek için kendisini sürekli oyaladığını söylediği, olay günü ise Mustafa Ö.'nün yine kendisini oyalamaya yönelik ve dalga geçer şekilde konuştuğu için sinirlenerek ateş ettiğini belirttiği iddia edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan İ.B., adliyeye sevk edildi.

Kocaeliortağını vurdu, polise teslim oldu

Polis, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinin boğazını falçata ile keserek öldürdü
Gelin arabasının içinden çıkanlar polisi bile şaşkına çevirdi (Özel) Sokak köpeği yüzünden çıkan tartışmada kan aktı Gözü dönmüş kişi, eline geçirdiği baltayla iş yerini bastı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 13:10:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeliortağını vurdu, polise teslim oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]