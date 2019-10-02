Kocaeliortağını vurdu, polise teslim oldu

Ortağını vurdu, polise teslim oldu

İzmit'te önceki gün ortağı Mustafa Ö.'yü (40) silahla bacağından vurarak yaralayan İ.B. (66), polise teslim oldu.

Olay, önceki gün İzmit Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleşmişti. Kartepe ilçesinde ortak inşaat malzemeleri işi yaptıkları öğrenilen İ.B. ve Mustafa Ö., bir süre kafede oturduktan sonra kafeden çıkarak sokakta yürümeye başladı. Bu sırada çıkan tartışmada İ.B., yanındaki ruhsatlı tabanca ile Mustafa Ö.'nün bacağına 2 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Polis tarafından aranan İ.B., dün öğleden sonra Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. İ.B.'nin ifadesinde, Mustafa Ö.'nün ortak oldukları şirketi maliyeye 50 bin TL kadar borçlandırdığını ve borcunu ödemek için kendisini sürekli oyaladığını söylediği, olay günü ise Mustafa Ö.'nün yine kendisini oyalamaya yönelik ve dalga geçer şekilde konuştuğu için sinirlenerek ateş ettiğini belirttiği iddia edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan İ.B., adliyeye sevk edildi.