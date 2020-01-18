Kocaelispor: 0-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kocaelispor: 0-1 - Son Dakika Spor

Kocaelispor: 0-1

6 saat önce

STAT: Fethiye İlçeHAKEMLER: Serhad Ürkmez (xx), Agah Kaan Kuloğlu (xx), Alican Uz (xx)FETHİYESPOR: Serkan (xx) - Sabri Turgut (xx), Erdi (xx), Anıl Gir (xx), Halil İbrahim (xx), İbrahim Ethem (x) (Dk. 78 Erkan x), Mert Özmen (xx), Burak (x) (Dk. 57 Anıl x), Mert Caymaz (xx), Enes (x) (Dk.

Kocaelispor: 0-1, System.String[]

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Serhad Ürkmez (xx), Agah Kaan Kuloğlu (xx), Alican Uz (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (xx) - Sabri Turgut (xx), Erdi (xx), Anıl Gir (xx), Halil İbrahim (xx), İbrahim Ethem (x) (Dk. 78 Erkan x), Mert Özmen (xx), Burak (x) (Dk. 57 Anıl x), Mert Caymaz (xx), Enes (x) (Dk. 72 Kazım x), Turgay (xx)

KOCAELİSPOR: Ercüment (xx) - Erdinç (xxx), Kemal Can (xx), Serdar Ümit (xxx), Gökdeniz (xx) (Dk. 78 Talha xx), Semih (xx), Burak (xxx), Taha Batuhan (xx), Ali Han (xxx) (Dk. 90 Murat), Mesut (xx), Yakup (xxx) (Dk. 90 Cihat)

GOL: Dk. 74 Burak (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Mert Caymaz, Sabri Turgut (Fethiyespor) - Taha Batuhan, Semih, Ercüment (Kocaelispor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 19'uncu hafta mücadelesinde zirve takipçisi Fethiyespor evinde lider Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta konuk ekibin tek golünü 74'üncü dakikada Burak kaydetti.

Bu sonuçla üst üste ikinci, iç sahada ise ilk mağlubiyetini alan Fethiyespor 32 puanda kalırken, art arda 9'uncu galibiyetine imza atan lider Kocaelispor, 43 puana yükselerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Kocaeli ekibinin gol yememe serisi de 5 haftaya yükseldi.


Sabri Turgut, Fethiyespor, Kocaelispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:47 Kaynak: DHA
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