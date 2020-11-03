Kocaelispor: 1-2 - Son Dakika

Kocaelispor: 1-2

03.11.2020 22:31
Kocaelispor: 1-2, System.String[]

STAT: EryamanHAKEMLER: Çağdaş Altay, Önder Çalış, Sefa ÖzcanMKE ANKARAGÜCÜ: Furkan Bekleviç - Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen, Sarlija, Atilla Turan, Voca, (Dk. 56 Bolingi), Diusse, Lobjanidze, (Dk. 77 Orkan Çınar), Alper Potuk, Berke Gürbüz, (Dk. 46 Emre Güral), Borven, (Dk.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Önder Çalış, Sefa Özcan

MKE ANKARAGÜCÜ: Furkan Bekleviç - Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen, Sarlija, Atilla Turan, Voca, (Dk. 56 Bolingi), Diusse, Lobjanidze, (Dk. 77 Orkan Çınar), Alper Potuk, Berke Gürbüz, (Dk. 46 Emre Güral), Borven, (Dk. 61 Adzic)KOCAELİSPOR: İsmet Yumakoğulları - Hakan Demirci, Haşim Arda, Taha Batuhan Yayıkçı, Erdinç Karakaş, Mesut Özdemir, İrfan Başaran, (Dk. 90 Kemal Can Aydemir), Bilal Çubukçu,(Dk. 71 Murat Cem Akpınar), Aydın Karabulut, Bahattin Köse, Mervan Yusuf Yiğit (Dk. 76 Ramazan Çevik)GOLLER: Dk. 74 Bolingi (MKE Ankaragücü) - Dk. 56 Mervan Yusuf Yiğit, Dk. 90+3 Erdinç Karakaş, (Kocaelispor)SARI KARTLAR: Erdi Dikmen (MKE Ankaragücü) - Taha Batuhan Yayıkçı, Bahattin Köse (Kocaelispor)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu karşılaşmasında MKE Ankaragücü, TFF 2'nci Lig ekiplerinden Kocaelispor'u konuk etti. Kocaelispor, MKE Ankaragücü karşısında maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

51'inci dakikada Mesut Özdemir'in ceza sahasına havalandırdığı topu MKE Ankaragücü futbolcusu Atakan Rıdvan Çankaya sektirdi. Seken topu önünde bulan Mervan Yusuf Yiğit düzgün bir vuruş ile takımını öne geçirdi: 0-1.74'üncü dakikada Alper Potuk'un ortasında topa yükselen Bolingi'nin kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Bolingi röveşata ile filelerle buluşturdu: 1-190+3'üncü dakikada sağ taraftan Murat Cem Akpınar'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Erdinç Karakaş topu filelere gönderdi: 1-2.

Müsabaka deplasman ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile son buldu.


Kocaelispor, Alper Potuk, Erdi Dikmen, Çankaya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kocaelispor: 1-2 - Son Dakika Spor


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