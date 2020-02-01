Kocaelispor: 2-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kocaelispor: 2-0 - Son Dakika Spor

Kocaelispor: 2-0

6 saat önce

STAT: 7 EylülHAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Mücahid Çelebi (xx), Erol Ernek (xx)TURGUTLUSPOR: Fatih (xxx) - Hayrullah (xxx), Mehmet (xxx), Doğan (xx), Kadir Yazıcı (xxx), Emre (xx), Samet (xxx), Cuma (xx) (Dk. 50 Kadir Torbacı xx), Necmi (xxx) (Dk. 90 Özcan), Abdulkadir (xxx), Ergun (xx) (Dk.

Kocaelispor: 2-0, System.String[]

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Mücahid Çelebi (xx), Erol Ernek (xx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xxx) - Hayrullah (xxx), Mehmet (xxx), Doğan (xx), Kadir Yazıcı (xxx), Emre (xx), Samet (xxx), Cuma (xx) (Dk. 50 Kadir Torbacı xx), Necmi (xxx) (Dk. 90 Özcan), Abdulkadir (xxx), Ergun (xx) (Dk. 89 Ferhat)

KOCAELİSPOR: Ercüment (x) - Erdinç (xx), Kemalcan (x), Semih (xx), Taha (x), Serdar (x) (Dk. 71 Cihad x), Talha (x) (Dk. 55 Gökdeniz x), Mesut (xx), Yakup (x), Burak (xx), Ali Han xx)

GOLLER: Dk. 53 Necmi, Dk. 68 (Pen.), Abdulkadir (Turgutluspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Turgutluspor evinde lider Kocaelispor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda umutlandı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 53'üncü dakikasında Necmi gol perdesini açtı. Kırmızı-siyahlılar 68'de Abdulkadir'in penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet özlemine son veren Turgutluspor puanını 35'e çıkardı. Son 10 maçını kazanan Kocaelispor ise 46 puanda kaldı.

2'nci dakikada Turgutluspor gole yaklaştı. Ergun'un düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Samet dokundu, Mehmet yaklaşık 30 metreden sert vurdu, top üst direkten döndü.

3'üncü dakikada Cuma sol kanattan ceza alanına girerek yerden ortaladı, Necmi müsait pozisyonda topa dokunamadı, Turgutluspor bir golden oldu.

18'inci dakikada bu kez Kocaelispor gole yaklaştı. Yakup sol çaprazdan sert vurdu, top yan direğe çarparak auta gitti.

22'nci dakikada Hayrullah'ın indirdiği topa Samet gelişine vurdu, kaleye giden topu kaleci Ercüment parmaklarıyla kornere çeldi.

35'inci dakikada Samet'in sağ köşe vuruşunda ceza alanına ortasında Abdülkadir kafayı vurdu, top direğin yanından auta gitti.

37'nci dakikada Turgutluspor net fırsatı kaçırdı. Kaleci Fatih'in degajında Kemal Can'ın ters kafa vuruşunda topu önünde bulan Abdülkadir ceza alanına girerek yerden sert vurdu, kaleci Ercüment topu ayaklarıyla önledi.

38'inci dakikada Burak'ın soldan pasında ceza alanında Yakup dönerek sert vurdu, top auta gitti.

53'üncü dakikada ev sahibi Turgutluspor golü attı. Abdülkadir'in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Necmi sert vurdu, top kaleci Ercüment'in sağından köşeye gitti: 1-0.

60'ıncı dakikada Yakup'un pasında Gökdeniz altıpas üzerinde dönerek sert vurdu, kaleci Fatih güzel bir refleksle topu kornere tokatladı.

68'inci dakikada Turgutluspor Samet'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu kullanan Abdülkadir topu ağlara gönderdi: 2-0.

73'üncü dakikada Abdülkadir'in sağdan ortasında Samet kafayla vurdu, köşeye giden topu kaleci Ercüment uzanarak kornere gönderdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Turgutluspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.


- Turgutlu
Turgutluspor, Kocaelispor, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:41 Kaynak: DHA
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