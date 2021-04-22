Kocaelispor: 2-0

STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Metehan Alpat (xx), Mehmet Gökhan Ceylan (xx), Ahmet Fındık (xx)

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 5 hedefleyen Uşakspor, 35'inci haftada konuk ettiği Play-Off hattındaki Kocaelispor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Uşakspor'un gollerini 7'nci dakikada Samet, 39'uncu dakikada Serhat kaydetti. Maçın ikinci yarısında iki takımın da birer topu direkten dönerken, konuk ekibin iki golü ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Bu sonuçla 7'nci sıradaki yerini koruyan Uşakspor 54 puana ulaşıp, bitime 3 hafta kala Play-Off hattıyla arasındaki 5 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. Kocaelispor ise 59 puanda kalarak averajla 5'inci sıraya geriledi.