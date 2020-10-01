Kocaelispor'a yeni sponsor

Futbolda Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, Martı firmasıyla sponsorluk anlaşması imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre firma, 2020-2021 sezonunda yeşil-siyahlı takımın forma kol sponsoru oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Martı Üst Yöneticisi (CEO) Oğuz Alper Öktem, kendisinin Kocaelispor taraftarı olduğunu belirterek, "Ben doğduğumdan beri Kocaelisporluyum. Memleketime hizmet verebilme şansına sahip olduğum için çok da heyecanlıyım. Bunun için Sayın Başkan Hüseyin Üzülmez'e teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Kocaelispor'u birlikte daha da güzel yerlerde göreceğiz. Takımımıza olan desteğimiz ve güvenimiz sonsuz." ifadelerini kullandı.