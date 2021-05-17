Kocaelispor Ankara Demirspor maçının ardından - Son Dakika

Kocaelispor Ankara Demirspor maçının ardından

17.05.2021 09:34
Kocaelispor Ankara Demirspor maçının ardından, System.String[]

Off Çeyrek Final müsabakasında Ankara Demir'in 3-0'lık skorla elendiği maçın değerlendiren Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Turgay Karslı, şampiyonluğa kilitlendiklerini ve Hekimoğlu Trabzon maçına hazır olduklarını söyledi.

Off Çeyrek Final müsabakasında Ankara Demir'in 3-0'lık skorla elendiği maçın değerlendiren Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Turgay Karslı, şampiyonluğa kilitlendiklerini ve Hekimoğlu Trabzon maçına hazır olduklarını söyledi.

1.Lig hedefine play-off ikinci maçında Ankara Demirspor'u 3-0 yenerek bir adım daha yaklaşan Kocaelispor'un yardımcı antrenörü Turgay Karslı maç sonu yaptığı değerlendirmede, "Kocaelispor büyük bir camia. Dışardan aldığımız etkileşimler şampiyonluğa kenetlenmiş durumda. Biz de içerde bunu yaşıyoruz. Bütün teknik ekip, yönetimimiz, başkanımız, hepimiz hummalı çalışmayla bu kulübü hak ettiği yere, en üst neresiyse oraya kadar götürmek için çalışıyoruz. Yolda karşılaşılan olumsuzluklar da olabilir. Onlara da 'kader' diyeceğiz. Biz müdahale edebiliyorsak edeceğiz. Ama oyunun genel yapısı; istekli ve arzulu oynayan bizdik. Bizim oyuncularımız bu konuda özverili davrandılar. Bir iki aksayan pozisyon olsa da oyuncularımız telafi edecekleri pozisyonları da kendileri oluşturdular, sonradan giren oyuncuların katkısı da büyük oldu. Hedef şampiyonluk. Bu gemi şampiyonluk hedefine kitlenmiştir" dedi.

Hekimoğlu'na hazırız

Perşembe günü Kocaeli Stadı'nda play-off yarı final birinci maçında ağırlayacağı Hekimoğlu Trabzon maçıyla ilgili soruları da yanıtlayan Karslı, "Orada oynadığımız maçın ilk ayağında; sadece ligdeki değil, play-off yarı final ve çeyrek final oynayacağımız potansiyel rakiplerimizden biri demiştim. Bu şekilde gördüğümüz rakiplerin hepsini de iki özelde; o gün oynayacağımız ve ileri de oynayacağımız rakip olarak değerlendiriyoruz. Hekimoğlu'nu ise üç şart altında değerlendirdik. Bütün planlarımızı, çalışmalarımızı ve senaryolarımızı onlara karşı üstünlük sağlayacak şekilde hazırladık. Oraya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Sonuç, iyi oynanıp alınmalı değil. Sonuç bir şekilde iyi alınmalı. Ama kötü oyunla mı oldu, mücadeleyle mi oldu, kritik mi oldu. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Benim için elzem olan sonuç" diye konuştu.

Bülent Akan: Hakem hataları neticeyi ilan etti

Kocaeli Stadı'nda üst lige çıkma hayalini bırakan ve maçın ardından samimi açıklamalarda bulunan Ankara Demirspor Teknik Direktörü Bülent Akan, "Önce ilk maça, Ankara'daki maça gitmek lazım. Buraya geldiğimde hep hakemleri konuşuyorum. İlk maçta bütün stratejilerin değiştiği bir süreç yaşadık. Verilmeyen penaltı, verilmeyen ikinci sarı kart, tam yüklendiğimiz anlarda hakemin 82.dakikada 3 dakikalık WC muhabbeti. Sonuç olarak buraya 1-1 gelmiş bir Ankara Demirspor var. 3-1, 2-1 galip gelen Ankara Demirspor bugün farklı stratejiyle oynardı. Orada bir şekilde hakem hataları neticeyi ilan etti. Ne hikmetse Kocaeli maçlarını hep hakem hatalarıyla oynuyoruz. Çok şükür ki buradaki son maç temiz. Hakem hatası yok. Sıkıntı yok. Mağlubiyet olabilir. Futbolda bunlar var. Kocaeli çok büyük bir camia. Takdir edilecek işler yapıyorlar. İyi bir yönetimi var ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Sonuç olarak bugünkü maçta; ilk yarı dengeli bir maç oynadık. Bizim pozisyonlarımız var. Özellikle sağdan getirdiğimiz ataklarda net 2 pozisyonumuz, bir de Bayram'ın çıkardığı şutumuz var. Golü bulsak farklı bir senaryoyla oynayacaktık. İkinci yarı daha coşkulu ve istekli Kocaelispor gördük. Böyle maçlar zordur. Kocaeli gibi statlarda, böyle camialara karşı oynadığınız zaman psikolojik oyun üstünlüğünü ele alamazsanız her an geri duruma düşebilirsiniz. Nitekim bunun zafiyetini yaşadık. 2-0'dan sonra çocukların inancı düştü, süre de kısalmıştı. Sonuç 3-0. Kocaelispor için net bir galibiyet. Yapacak bir şey yok. Bükemediğin bileği öpeceksin" şeklinde konuştu.

"Tecrübeli ayaklar farkını ortaya koydu"

İkinci maçtaki mağlubiyeti ilk maçtaki hakem hatalarından dolayı değişen oyun stratejisine bağlayan Akan, "Çok sıkıntılı süreçler geçirdik. Korona döneminde hepimiz korona olduk. İlk 10 hafta 20 puan toplamışken 10.sıraya kadar geriledik. O dönemde genel müdürümüz, başkanımız, yönetimimiz bizlere inandı. Hedef değiştirdik ve play-off'a kalma hedefi koyduk. Arkamızda durdular. Devre arasında 2-3 oyuncu takviyesi yaptık. Buna karşılık sezon başında Barış Alper Keçiören'e, devre arasında Okan Eken Manisa'ya ve Süleyman Güneş Bodrum'a gitti. Bunların da bedeli oldu. Güvenilen teknik heyet ve oyuncu grubu vardı. Bizde onları mahcup etmedik. Play-off aşamasına geldik. İki aşamalı maçlarda biraz daha tecrübeli ayaklar sahada kalite farkını ister istemez ortaya çıkarabiliyor. Misyon olarak takımımız başarılıdır. Vizyon olaraksa; biraz daha Kocaeli gibi şampiyonluğa oynayabilecek, şampiyonluğa kadrolar kurabilecek duruma ilerlemeliyiz ki Ankara Demir bunu yapabilecek kadrolara sahiptir. Onlara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kocaelispor Ankara Demirspor maçının ardından
Kocaelispor Ankara Demirspor maçının ardından

Hekimoğlu Trabzon, Ankara Demirspor, Turgay Karslı, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaelispor Ankara Demirspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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