Kocaelispor Balıkesirspor maçının ardından

Kocaelispor'un Balıkesirspor'u 3-1'lik skorla mağlup ettiği maçın ardından konuşan Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Umut Baysal, "Bu mağlubiyet için taraftarlarımızdan özür diliyoruz, inşallah en kısa zamanda toparlanacağız" dedi.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Balıkesirspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ve Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Umut Baysal açıklamalarda bulundu.

"Çok geç toplanan bir takımız"

İlk olarak konuşan Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Umut Baysal, "Maçtan önce oyuncularla konuşmuştuk. İlk 15 dakika gol yemediğimiz takdirde oyunu dengeleyeceğimizi söylemiştik. İyi savunma yapmamız gerekiyordu, demoralize olmamız gerekiyordu. Maça gol yemeden başlamak istiyorduk. Ama istediklerimiz olmadı. Maçın başında ilk golü, 17. dakikada ikinci golü yedik. Bu bizi oyun disiplininden kopardı, şuursuzca oynayama başladık. İlk yarı pas oyunu oynayamadı. Takımımız demoralize oldu. Daha sonra ikinci yarıda yaptığımız hamlelerle biraz oyunu dengelemeye çalıştık. Daha çok pas yapmaya çalıştık. Pozisyona girmeye başladık. İkinci yarının başında Abdulkadir'in penaltısı gol olmuş olsaydı, hem psikolojik olarak hem de oyun olarak daha iyi konuma gelebilirdik. Daha sonra oyunu 3-1'e getirdik. Ama eksiklerimiz çok. Çok geç toplanan bir takımız. Yeni oyuncularımız Daha hazır değil. Önümüzdeki Keçiören maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Rakibimiz Kocaelispor'u oyunundan dolayı tebrik ediyoruz" dedi.

"Bu mağlubiyet için taraftarlarımızdan özür diliyoruz, inşallah en kısa zamanda toparlanacağız"

Balıkesirspor'un hedefleri ile ilgili yöneltilen soruyu cevaplayan Baysal, "Yıllardır bu kulüpte oynuyoruz. Kulübümüz zor bir süreç geçiriyor. Hem gençleri kazanmak adına hem diğer oyuncularımızı kazanmak amacı ile kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. İyi oyun yapmaya çalışıyoruz. Bu oyunla iyi sonuçlar almamız lazım. Ligde söz sahibi olmak istiyoruz ama lig zor. Bunun içinde gençleri kazanmaya çalışıyoruz, sonuç almaya çalışıyoruz. Ama umutluyuz. İlerleyen haftalar için daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu mağlubiyet için taraftarlarımızdan özür diliyoruz, inşallah en kısa zamanda toparlanacağız" diye konuştu.

"Camiamız için önemli virajdı"

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise, "Zor bir müsabaka bizi bekliyordu, bilinci ile oynadık. Gollerin erken gelmesi, ikinci yarıdaki olumsuz etkiledi. Rehavet ve daha rahat oynamamızı sağladı. Ama ikinci yarıda kalitemiz biraz daha düştü. Ama kendi evimizde kazanmış olmak ve deplasmandaki mağlubiyetin ardından böyle bir galibiyete ulaşmak sevindirici. Camiamız için önemli virajdı, bizim için de öyle. Oyuncularımız üzerlerinde oluşan baskından kurtulmuş oldular. Biraz da onlara bu baskının getirdiği zorluk sebebiyle de oyun kalitemizin düştüğüne inanıyorum. Önümüzdeki müsabaka yine kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

"Bütün oyuncuları oynatarak olayın içinde tutma anlayışımız var"

Kadrodaki değişikliklerin sebebi ile ilgili yönelten soruyu yanıtlayan Akçay, "Oyuncular arasındaki kalite farkı çok fazla olmaması, ortada mutsuz oyuncu olmasını istememiz, bütün oyuncuları oynatarak olayın içinde tutma anlayışımız var. Bunu bütün müsabakalarda elimizde tutmak istiyoruz. TFF'nin 18 kişilik listenin bize verdiği stratejilerin içerisinde bu tip gidişlerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"Onu hazırlamak için çalışıyoruz"

Mevlüt Erdinç'in kadroda olmamasının sebebi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Mevlüt bize katılalı 10 gün gibi bir süre oldu. Antrenman eksikliği ve adalesi ve vücudunun yüksek performansa hazır olmaması, ruhsal olarak da kendini bu ağrılardan dolayı iyi hissetmemesi onu kadroya almamıza neden oldu. Onu hazırlamak için çalışıyoruz. Hazır olduğunda kullanacağız" dedi. - KOCAELİ