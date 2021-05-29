Üye Girişi
SPOR Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: Bundan sonraki hedef Süper Lig - Son Dakika

SPOR Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: Bundan sonraki hedef Süper Lig

29.05.2021 17:28

KOCAELİSPOR Başkanı Engin Koyun takımın küllerinden doğduğunu belirterek, "Kocaelispor'un bundan sonra hedefi Süper Lig" dedi.

KOCAELİSPOR Başkanı Engin Koyun takımın küllerinden doğduğunu belirterek, "Kocaelispor'un bundan sonra hedefi Süper Lig" dedi.

Misli.com 2'nci Lig Play-Off finalinde Kocaelispor dün akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1'inci Lig'e yükseldi. Yeşil-siyahlıların kentte büyük coşku yaratan başarısıyla ilgili Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, açıklamalarda bulundu. Engin Koyun, "Şehrimizin şampiyonluğa ihtiyacı vardı. 2 milyon insanımızın duası bizim arkamızdaydı. Şehrimiz dün akşamdan itibaren mutluluklar yaşıyor. Kocaelispor'un uzun yıllar sonra bu başarıyı sağlaması şehri mutlu etti" dedi.

Kocaelispor'un yerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan Engin Koyun, "En önemlisi de uzun yıllar rekabet içerisinde olduğumuz Sakaryaspor gibi büyük bir camiadan kupayı almak ayrıca bizi mutlu etti. 4-0'lık bir galibiyet beklemiyorduk, gerçekçi olmak lazım. Erken gol atmamız rakibimizin planlarını bozdu ve kırılma noktası oldu. Sakarya büyük bir camia, bunu kabul etmek lazım ama dün akşam Kocaelispor'umuz küllerinden doğdu, büyük bir başarıya imza attı. Artık Kocaelispor'un yeri Süper Lig'dir. Bu hafta teknik heyet ile bir araya geleceğiz. Süper Lig kadrosunu hep beraber kuracağız. Seneye aynı zaferi yaşamak istiyoruz. İnanıyorum ki güzel günler Kocaelispor'un geleceğidir" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL DAHA BÜYÜK KUPALAR GETİRECEĞİZ'

Gelecek yıllarda kente daha büyük başarılar kazandıracaklarını dile getiren Başkan Engin Koyun, şunları kaydetti:

"Kısa gün başarıları asla ve asla başarı sayılmıyor. Şampiyon olabilirsin; mali tablon iyi değilse altyapın iyi değilse şehirde birliktelik yoksa kısa sürede geldiğin yere geliyorsun. Türk futbolunda birçok kulüpte bunları yaşıyorsun. Kocaelispor da kupalar kaldırmış, 4 büyüklere kök söktürmüş, büyük başarılara imza atmış bir camiadır. Kocaelispor'un bundan sonra hedefi Süper Lig. Süper Lig'de her zaman ilk 5'e oynayan, Avrupa'da ciddi anlamda başarı sağlayan bir takımla ilgili plan ve programlarımız. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Bu şehir 2 milyonluk sanayi, turizm kentidir. Önümüzdeki yıllarda şehrimiz daha mutlu olacaktır; daha büyük kupalar getireceğiz."

'SAĞLIK DURUMLARI İYİ'

Engin Koyun, şampiyonluk kutlamaları sırasında üstü açık otobüsten düşen Kocaelisporlu oyuncu Bahri Can Avcı'nın sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Engin Koyun, "Bir talihsiz kaza yaşadık. Bahri kardeşimiz otobüsteki müzikten dolayı duyamadı. Bir kaza yaşandı. 1-2 gün evinde dinlenecek. Benhur da kolundan çok hafif yaralandı. Onun zaten herhangi bir sıkıntısı yok" dedi.

SPOR Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: Bundan sonraki hedef Süper Lig
SPOR Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: Bundan sonraki hedef Süper Lig
SPOR Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: Bundan sonraki hedef Süper Lig
SPOR Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: Bundan sonraki hedef Süper Lig
SPOR Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: Bundan sonraki hedef Süper Lig
SPOR Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: Bundan sonraki hedef Süper Lig
SPOR Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: Bundan sonraki hedef Süper Lig

Spor Toto Süper Lig, Sakaryaspor, İstanbul, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: Bundan sonraki hedef Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'tan Diego Costa harekatı! Sergen Yalçın, yıldız golcü için onayı verdi Beşiktaş'tan Diego Costa harekatı! Sergen Yalçın, yıldız golcü için onayı verdi Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif Tünel içinde araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı Tünel içinde araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti Dünya gündemine bomba gibi düşen olay! ABD'li askerler, nükleer silahların yerini ifşa etti Dünya gündemine bomba gibi düşen olay! ABD'li askerler, nükleer silahların yerini ifşa etti Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
1 Haziran'dan sonra maske zorunluluğu kalkacak mı? Prof. Dr. İlhan müjdeyi verdi 1 Haziran'dan sonra maske zorunluluğu kalkacak mı? Prof. Dr. İlhan müjdeyi verdi         
18:16
Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü         
17:47
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim         
17:42
İki arkadaş arasındaki bıçaklı kavgaya cesur kadından saksılı müdahale İki arkadaş arasındaki bıçaklı kavgaya cesur kadından saksılı müdahale         
17:24
Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor         
17:17
Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi         
16:42
Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı         
16:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz         
14:50
İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az         
14:42
Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon! Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon!         
14:37
Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi         
14:28
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi 20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi         
13:49
Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası         
12:44
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu         
09:50
Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı         
23:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 19:01:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: Bundan sonraki hedef Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement