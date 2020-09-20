Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez'den TFF'ye eleştiri - Son Dakika

Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez'den TFF'ye eleştiri

KOCAELİ (İHA) – Pandemi sürecinde kadro zenginliğine ihtiyaçları olmalarına rağmen bazı oyunlarla yolları ayırmak zorunda kaldıkları için TFF'nin 25 oyuncu kotasını eleştiren Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Kadro zenginliğine ihtiyaç var.

Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez'den TFF'ye eleştiri, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Pandemi sürecinde kadro zenginliğine ihtiyaçları olmalarına rağmen bazı oyunlarla yolları ayırmak zorunda kaldıkları için TFF'nin 25 oyuncu kotasını eleştiren Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Kadro zenginliğine ihtiyaç var. Bu kuralı koymaları açıkçası bizi çok sıkıntıya soktu" dedi.

Kocaelispor'da transfer çalışmaları yürütülürken bir yandan da mevcut yönetim, geçtiğimiz hafta düzenlenen kongrede güven tazeledi. Yeniden başkan seçilmesinin ardından 3 transfer yapan Kocaelispor'da Başkan Hüseyin Üzülmez, yeni oyuncuların da takıma katılmasıyla birlikte kadroda şişkinlik yaşandığına değindi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ise 6'sı genç 25 oyunculuk kadro kontenjanı kararı nedeniyle Kocaelispor'da daha önce sözleşmesi fesih edilen oyunculara 2 futbolcunun daha eklenmesi planlanıyor. En son Yaser'in gönderildiği takımda nihai karar, transferin son günü olan 5 Ekim'de verilecek. Kadro şişkinliğini ve gönderilecek oyuncularla ilgili olarak Hüseyin Üzülmez, "Ayın beşine kadar süre verdik. Transfer 5 Ekim'de bitiyor. Oyuncuların performansı son ana kadar izlenecek" dedi.

"Lig uzadı, kadro zenginliği gerekli"

Federasyonun pandemi gibi olağanüstü bir dönemde 25 oyuncu kotasını doğru bulmadığını belirten Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Bu dönemde bu kararın yanlış bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Pandemiden dolayı korona virüs bulaşabilir. Lig zaten normalden de uzun sürecek. Sakatlığı var, kart cezası var. Hafta içi oynanacak maçlar var. Bütün bunları göz önüne alınca kadro zenginliğine ihtiyaç var. Bu kuralı koymaları açıkçası bizi çok sıkıntıya soktu. Normal şartlarda belki olabilir ama bu şartlar olağanüstü şartlar" diye konuştu

Üzülmez 10.kemoterapiyi aldı

Kanser hastalığıyla mücadelesinde dün 10. kez kemoterapi alan ve şu an istirahat eden Başkan Hüseyin Üzülmez, Kocaelispor - Sarıyer karşılaşmasını kendisini iyi hissederse izleyeceğini belirtti. Üzülmez, "Şampiyonluk yoluna galibiyetle başlamak istiyoruz. Sahamızdayız. Yeni transferlerimizle birlikte iyi bir hava yakalamak istiyoruz. Lige galibiyetle başlamaktan başka düşüncemiz yok. Tedavim için de doktorlar şimdilik 'iyi' diyorlar. 10. kemoterapiye girdim. İstanbul'dayım. İyi hissedersem kendimi geleceğim" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Üzülmez, Kocaelispor, Transfer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 10:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez'den TFF'ye eleştiri - Son Dakika Spor

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