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Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika

Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

17.08.2021 00:20
Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in ilk haftasında sahasında konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-0 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Kötü oynamadık, kötü goller yedik ve rakibin zayıf taraflarından faydalanma şansımızı da iyi kullanamadık.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında sahasında konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-0 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Kötü oynamadık, kötü goller yedik ve rakibin zayıf taraflarından faydalanma şansımızı da iyi kullanamadık." dedi.

Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi evlerinde kaybetmenin çok acı verici olduğunu ama ilk müsabaka olduğunu söyledi.

"Kötü oynamadık, kötü goller yedik ve rakibin zayıf taraflarından faydalanma şansımızı da iyi kullanamadık." diyen Akçay, taraftarın takıma güvenmesi gerektiğini çünkü sahadaki mücadele ve kendini ifade etme konusunda çok fazla problem yaşamadıklarını kaydetti.

Akçay, taktiksel olarak bazı ayrıntılarda problemler olduğunu dile getirerek, "Sırtı dönük rakibe yönelik yapılan faullerle 2 tane gol yedik. Bunların hepsi çözülebilir mi? Evet, bunları çözebiliriz. Önümüzdeki haftalarda çok uzun bir maraton var. Bunu düzeltecek gücümüz var, sahada da uygulayacak güçlü oyuncularımız var. Başarabiliriz, biraz sabır. Hem bizde hem taraftarımızda bu sabrın olması gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin "Takım kaç haftada tam istediğiniz şekle gelebilir?" şeklindeki soru üzerine Akçay, şöyle konuştu:

"Biz teknik adamlar başladığımız yerde bitirmek isteriz sezonu ve kendimizi ifade etmek isteriz. Bunun için hazırlık dönemi ve daha sonra kendimize bazı toleranslar tanınmasını isteriz ama ortada bir şey var. Önümüzde 5 haftalık bir süreç var ve bu 5 haftada 2 kez ara var. Biri milli takım arası biri de bay arası. Bu takıma bu tanınmalı mıdır? Tanınmalıdır. Fiziksel verilerimiz bence çok çok iyi ama taktiksel olarak eksiklerimizi kabul etmeliyiz. Bunlar üzerinde bir takım çalışmalar yaparak sahadaki müsabaka sonuçlarını lehimize çevirmeye çalışacağız. Belki bir oyuncu daha bize katılacak. Sanıyorum birkaç gün içerisinde o da sonuçlanır. Onun da katılması bizim özellikle üçüncü bölgedeki gücümüzü daha da arttıracak, rekabeti daha da yükseltecektir. Bu da bize olumlu yansıyacak."

"Her maçın bir hikayesi olur ama bu bizim hiç hayal ettiğimiz bir hikaye değildi"

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar da ligin en zorlu deplasmanlarından olan Kocaeli deplasmanında uzun bir aradan sonra seyirci önünde alınan 3 puan için oyuncularını tebrik etti.

"Her maçın bir hikayesi olur ama bu bizim hiç hayal ettiğimiz bir hikaye değildi." diyen Uçar, "Bizim birinci amacımız iyi futbol oynayan bir takım izlettirebilmek. Maalesef oyunun ilk yarıdaki bölümünde, özellikle topun bizde olduğu bölümde iyi oynayamadık. Sadece savunan bir takımdık." ifadelerini kullandı.

Uçar, devreye kadar skoru 1-0 olarak koruduklarını, ikinci yarıya sahada tamamen gerçek kimliklerini yansıtmak için çıktıklarını ama bir anda 51'inci dakikada maçın farklı bir hikayeye döndüğünü anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"11-10 kaldık, işin yine savunan kısmına döndük ama o arada duran toplar neticesinde bulduğumuz gollerle oyun bir anda 3-0'a geldi. Sonrasında oyun Kocaelispor'dan ve bizden de bir futbolcunun atılmasıyla 10'a 9 pozisyona döndü ama bu bölümde de savunma kısmında oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden memnunum. Maçtan önce biz teknik adamlar birçok planlar, oyunun senaryoları üzerinde düşünceler ortaya koyarız ama bu benim beklediğim bir senaryo değildi. Bu beklediğim bir hikaye değildi."

Galibiyetin çok değerli, çok anlamlı ve çok önemli olduğunu vurgulayan Uçar, " Aslında ben bugün topun yüzde 55'lerde benim takımımda olmasını planladığım bir maçtı ama 5'inci dakikadan sonraki oyun hiç benim planladığım gibi olmadı. Burada belki şunun da etkisi var, oyuncular da 1,5-2 yıl aradan sonra ilk defa seyirci önünde. Bu farklı bir baskı oldu." şeklinde konuştu.

Uçar, biraz gazetecinin Kocaelispor'un performansına ilişkin sorusu üzerine, "Bence iyi oyunculardan kurulu bir Kocaeli takımı vardı bugün. Her şeye rağmen, İstediklerini belki yapamadılar. Bunda belki bizim merkezi iyi kapatmamız belki biraz fena olmayacak seviyede savunmamızın etkisi oldu ama bundan sonraki süreçte Kocaelispor'un özellikle bu sahada çok zor kaybeden bir ekip olabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından
Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından
Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından
Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından
Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika Spor


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