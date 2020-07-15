Kocaelispor bilgi yarışması başladı - Son Dakika

İzmit Belediyesinin, Kocaelispor'un şampiyonluğunu kutlamak adına düzenlediği Kocaelispor tarihiyle ilgili bilgi yarışması başladı.



İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kocaelispor tarihini kapsayan bilgi yarışması başladı. Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde yapılan yarışmanın ilk günündeki onur konuğu 1996-2005 yılları arasında Kocaelispor formasını terleten başarılı orta saha oyuncusu Engin Öztonga oldu. Yarışmada, takımın aldığı dereceler, şampiyonluklar, kupalar, bugüne kadar forma giyen futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve başkanlar hakkında sorular yer alırken, Engin Öztonga da Kocaelispor yıllarına ait anılarını izleyicilerle paylaştı.



Yarışmacılar sorulara doğru cevap vermek için ter dökerken, yarışmayı takip eden seyirciler de onların heyecanına ortak oldu. Tüm yarışmacılar her bildikleri soruda çeşitli hediyeler kazandı. İzmit Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan yarışmada tüm soruları doğru bilen Oktay Filiz, günün birincisi olarak adını büyük finale yazdırdı. 5 gün devam edecek olan yarışmada gün birincileri arasında özel final yapılacak. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, İzmit Belediyesi WhatsApp hattına yarışmaya katılmak istediğini belirtip ad, soyad ve telefon numarasını yazması yeterli olacak. - KOCAELİ