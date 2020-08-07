Kocaelispor Bilgi Yarışması'ndan nefes kesen final - Son Dakika

İzmit Belediyesinin düzenlediği Kocaelispor Bilgi Yarışması, gerçekleşen finaliyle nefesleri kesti.

İzmit Belediyesinin düzenlediği Kocaelispor Bilgi Yarışması İzmit Belediyesi Meydanı'nda yapılan finalle sona erdi. Finale, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, birim müdürleri, Kocaelispor Başkan Vekili Bekir Halefler, İzmit Belediyespor Başkanı Yusuf Erenkaya, Kocaelispor eski başkanı Rafet Kırgız, İKM Başkanı Murat Öztürk, Kocaelispor'un eski teknik direktörü Güvenç Kurtar, eski futbolculardan Osman Çakır, Zeki Kaya, Aydın Artanlar, Engin Öztonga, Kocaelispor eski futbol şube sorumlusu Metin Uçar, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kocaelispor Bilgi Yarışmasının finalinde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Pandemi sürecinde bize en büyük mutluluğu yaşatan Kocaelisporumuzun şampiyonluğu oldu. Biz de bu şampiyonluğu, kimseyi riske atmadan pandemi kurallarına uygun olarak kutlayalım istedik. Bizim için Kocaelisporumuzun şampiyonluklarla dolu şanlı geçmişi çok önemli. O geçmişte emeği olan, katkısı bulunan, Kocaelispor ile yatıp kalkan değerli büyüklerimize sahip çıkmamız gerek. Biz de Kocaelispor aşkıyla yaptığımız bütün etkinliklerde önce geçmişimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. İsteğimiz; bu kente dışardan gelen veya bu kentte doğan herkesin Kocaelispor'a sahip çıkması" dedi.

Finalist yarışmacılara başarılar dileyen Başkan Hürriyet, "Arkadaşlarımız çok anlamlı, hafızlara tazeleyen, güzel başarılarımızı hatırlatan kıymetli sorular hazırladı. Eski futbolcularımızdan Engin Öztonga, Nuri Çolak ve Kaan Dobra ile eski teknik direktörümüz Engin Korukır eleme turlarına konuk olarak yarışmacılarımızın heyecanını paylaştılar. Kocaelisporumuzun şanlı geçmişini gelecek nesillere taşımak adına bu organizasyonda bizlere destek oldular. Biz de bir nebze de olsa Kocaelisporumuza sahip çıkabiliyorsak, katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize, 'Ne Mutlu Kocaelisporluyum' diyene diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Final yarışması, Başkan Hürriyet'in yaptığı kura çekimiyle başladı. Kura çekimi sonrası 12 finalist 2'li gruplar halinde soruları bilmek için mücadele etti. Berkay Yıldızlı, Emrah Köse ve Adem Aladağ rakiplerini eleyerek adlarını son 3'e yazdırdı. Berkay Yıldızlı, heyecanın doruk noktasına çıktığı son eşleşmede rakiplerinden daha çok soruya doğru cevap vererek Kocaelispor Bilgi Yarışması'nın şampiyonu oldu. Yıldızlı, şampiyonluk kupasını Başkan Hürriyet ve Güvenç Kurtar'ın elinden aldı. Rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan Berkay Yıldızlı, bin 966 liralık hediye çekinin sahibi oldu. Emrah Köse yarışmayı ikinci tamamlayarak bin lira, Adem Aladağ ise üçüncü olarak 500 liralık hediye çeki kazandı. Berkay Yıldızlı, Kocaelispor mağazasında geçerli olan bin 966 liralık hediye çeki ile alacağı Kocaelispor ürünlerini down sendromlu çocuklara bağışlayacağını açıkladı. Yıldızlı'nın bu anlamlı hareketi, yarışmayı takip edenlerden takdir topladı. - KOCAELİ