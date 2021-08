Kocaelispor, Bryan Cabezas'ı 1 yıllığına kiralandı

Kocaelispor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Cabezas, "Bu büyük camiaya geldiğim için çok sevinçliyim, başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok emek sarf etti bu transferin gerçekleşmesi için. Menajerime de çok teşekkür ediyorum, o da çok emek sarf etti. Bu büyük kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepimiz aynı hedef için buradayız. Kulübü bir an önce hak ettiği yere taşımak için buradayız. Ben de elimden geleni yapacağıma söz veriyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Açılan lisanslı ürün satış mağazasının Kocaelispor'a vizyon kattığının altını çizen Başkan Engin Koyun, "Uzun yıllardan beri Kocaelispor taraftarımız bekleyiş içerisindeydi. 11 yıl önce bu ligde mücadele ediyordu 11 yıldan beri bir hasret vardı. Bu hasreti geçen yıl sona erdirdik. Artık 1. Lig'deyiz birinci lige çıkarken de yeni bir vizyon katmamız gerekiyordu takımımıza. Store ile ilgili bir çalışma yaptık arkadaşlarla. Gördüğünüz gibi şehrimizin en güzel merkezinde, eski valiliğin olduğu yerdeyiz. Burası kent meydanı, şehrimizin merkezi. Güzel bir mekan ve hizmet alanını takımımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bir vizyondur aslında şu anda Fenerbahçe 'de, Galatasaray 'da, Beşiktaş 'ta, Trabzonspor 'da olan ve Konyaspor 'da bu konuda iyi. Onlarda olduğu gibi, bizim de vizyon kattığımızı düşünüyorum. Takım vizyon sahibi olurken, kurumsallaşma adına da önemli bir kazanım sağlıyoruz. İnanıyorum ki takım her gün hedeflerine giderken, store da amacına uygun hizmet etmeye devam edecek" dedi.

Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi