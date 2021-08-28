Üye Girişi
Kocaelispor, Bryan Cabezas'ı 1 yıllığına kiralandı - Son Dakika

Kocaelispor, Bryan Cabezas'ı 1 yıllığına kiralandı

28.08.2021 00:57
Kocaelispor, Bryan Cabezas'ı 1 yıllığına kiralandı, System.String[]

Kocaelispor tarihinde ilk taraftar mağazası KS Store'yi yeni transferinin imza töreni ile hizmete açtı.

Kocaelispor tarihinde ilk taraftar mağazası KS Store'yi yeni transferinin imza töreni ile hizmete açtı. Törende yeni transfer Bryan Cabezas ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kocaelispor tarihinde bir ilk olan ve taraftarların yıllardır beklediği Lisanslı Ürün Satış Mağazası olan Kocaelispor Store düzenlenen törenle birlikte resmen açıldı. İzmit Kent Meydanı'nda açılışı gerçekleşen mağazada açılış sonrasında İtalya Serie A takımı Atalanta'dan kiralanan 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Bryan Cabezas ile imzalar atıldı. Düzenlenen açılış ve imza törenine Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Kocaelispor yönetim kurulu üyeleri, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve taraftarlar katıldı. Açılışı gerçekleştirilen KS Store'da satışlar başladı.

"Takım vizyon sahibi olurken, kurumsallaşma adına da önemli bir kazanım sağlıyoruz"

Açılan lisanslı ürün satış mağazasının Kocaelispor'a vizyon kattığının altını çizen Başkan Engin Koyun, "Uzun yıllardan beri Kocaelispor taraftarımız bekleyiş içerisindeydi. 11 yıl önce bu ligde mücadele ediyordu 11 yıldan beri bir hasret vardı. Bu hasreti geçen yıl sona erdirdik. Artık 1. Lig'deyiz birinci lige çıkarken de yeni bir vizyon katmamız gerekiyordu takımımıza. Store ile ilgili bir çalışma yaptık arkadaşlarla. Gördüğünüz gibi şehrimizin en güzel merkezinde, eski valiliğin olduğu yerdeyiz. Burası kent meydanı, şehrimizin merkezi. Güzel bir mekan ve hizmet alanını takımımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bir vizyondur aslında şu anda Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da olan ve Konyaspor'da bu konuda iyi. Onlarda olduğu gibi, bizim de vizyon kattığımızı düşünüyorum. Takım vizyon sahibi olurken, kurumsallaşma adına da önemli bir kazanım sağlıyoruz. İnanıyorum ki takım her gün hedeflerine giderken, store da amacına uygun hizmet etmeye devam edecek" dedi.

"Bu transfer takımımıza ciddi anlamda güç katacak"

Bryan Cabazas transferinin takıma güç katacağını ifade eden Başkan Koyun, "İnanıyorum ki bu transfer takımımıza ciddi anlamda güç katacak. Çok emek sarf ettik. Bayağı bir uğraştık en sonunda aldık. Ben Bryan'a hayırlı olsun diyorum. Ülkemize hoş geldin. Kocaeli ahde vefalı insanların kenti. Bu kente geçmişte futbol oynayan insanlar taraftarlar tarafından yıllarca övgü ile bahsedildi. İnanıyorum ki bir gün Bryan'da aramızdan ayrıldığı zaman aynı övgülere layık olacaktır. Referansları gayet iyi, önemli takımlarda futbol oynamış. Bu hafta belki yetişmeyebilir, yine hocamız karar verecek tabi ama haftaya inşallah formasını alıp Kocaelispor'u hak ettiği yere getireceğini ben ümit ediyorum" diye konuştu.

"Elimden geleni yapacağıma söz veriyorum"

Kocaelispor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Cabezas, "Bu büyük camiaya geldiğim için çok sevinçliyim, başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok emek sarf etti bu transferin gerçekleşmesi için. Menajerime de çok teşekkür ediyorum, o da çok emek sarf etti. Bu büyük kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepimiz aynı hedef için buradayız. Kulübü bir an önce hak ettiği yere taşımak için buradayız. Ben de elimden geleni yapacağıma söz veriyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Milliyetçi Hareket Partisi, İtalya Serie A, Yunus Emre, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaelispor, Bryan Cabezas'ı 1 yıllığına kiralandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı 23:36 Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor 22:22 Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Kılıçdaroğlu'na gösterilen 20:35 Kılıçdaroğlu'na gösterilen "Çocuğuma dokunma" tepkisine Akşener sessiz kalmadı: İçim acıdı, canım yandı
Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler 19:30 Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar 18:34 Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor 17:38 Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 15:03 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı 14:00 Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
18:52 Pentagon açıkladı: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci bir patlama olduğunu düşünmüyoruz
18:51 PFDK, Başkan Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
18:34 Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar
18:31 MNG Kargo'dan sonra bir siber saldırı da Sinoz Kozmetik'e! 1.35 milyon kişinin bilgileri ele geçirildi
18:28 Eşini öldüren kadın, tecavüz sonucu hamile kalmış! Şimdi bebeği doğurmak istiyor
18:21 Son Dakika: Beşiktaş, Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı kadrosuna dahil etti
17:46 Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç
17:36 Son Dakika! Altının kilogramı 484 bin 400 liraya çıktı
17:33 Sakarya'da acı olay! Evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
17:17 Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum         
23:52
İşte ABD'nin Taliban'a bıraktığı para! Balya balya dolarlar görüntülendi İşte ABD'nin Taliban'a bıraktığı para! Balya balya dolarlar görüntülendi         
22:46
Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı         
21:17
Taliban'dan dikkat çeken paylaşım: Türk büyükelçi Kabil'e dönüyor Taliban'dan dikkat çeken paylaşım: Türk büyükelçi Kabil'e dönüyor         
20:26
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamadı Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamadı         
18:17
Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış         
15:23
AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya         
14:07
Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi         
11:51
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı         
11:21
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 07:17:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaelispor, Bryan Cabezas'ı 1 yıllığına kiralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement