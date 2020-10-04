Kocaelispor Çorum Futbol Kulübü maçının ardından

0 Kocaelispor'un üstünlüğüyle tamamlanan Kocaelispor-Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasının ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi. Kocaelispor'da bu hafta takımı sahaya çıkaran Taner Güleri ilk yarı ve ikinci yarı farklı takım ortaya koyduklarını söyledi. Çorum FK Teknik Direktörü Bahri Kaya ise oynadıkları iyi oyunla maçın skorunun asla örtüşmediğini, ligde sıfır puanda olmaya çok üzüldüklerini kaydetti.

"İlk 16 dakikayı saymıyorum"

Kocaelispor Teknik Direktörü Taner Güleri, Kocaelispor'un oyunun ilk 16 dakikasında olmadığını belirterek, "Dört gün önce göreve geldik. Oyuncu arkadaşlarımızın mental yorgunlukları vardı. Bunu gidermek için iyi çalıştık. Maçta 2 farklı yarı oldu. İlk yarının ilk 16 dakikasını hiç saymıyorum. Birbirimize hiç uyum sağlayamadık. Bireysel olarak çok iyi oyuncularımız var ama birlikte oynamayı beceremedik. Sonrasında biraz toparlandık. İlk yarıyı üst düzey oyun olmasa da, çok pozisyon bulamasak da berabere bitirdik. İkinci yarı çok farklı oldu. İstediğimiz Kocaelispor ikinci yarıdaki Kocaelispor. İnşallah daha farklı olacak. Çünkü çok kısa sürede bu gelişimi sağladık. Beraber çalıştıkça daha farklı olacak. Bu hafta bayız. Önümüzde 10 günlük çok değerli süre var. Aramıza katılacak arkadaşlar da olacak. Geçmişi başarılarla dolu Kocaelispor'u layık olduğu yere getireceğiz" dedi.

"Demek ki; isteyince oluyormuş"

"Takım kondisyon anlamında tam anlamıyla hazır değil" ifadelerine yer veren Güleri, "Gözle görünüyor zaten. 60-70 dakika oynayacak oyuncularımızı değiştirip yerine diri arkadaşlarımızı aldık. Onlar da çok faydalı oldu. İstemeleri çok önemliydi. İstediler. Demek ki isteyince oluyormuş. Çok güzel galibiyet oldu. Daha iyi Kocaelispor izletmek için 7 gün 24 saat çalışacağız. Geçen yıl takımı izledik ama bu yıl izlemedik. Geçen yılki takımın çoğu bu sezon yok. Göreve geldikten sonra ilk iki haftaki maçların videosunu izledik ve bugünkü maçın pozisyonunu ona göre aldık. Covid'ten dolayı statlara giremiyoruz. İşimiz bu olduğu için maçları izliyoruz. Geçen sezon Kocaelispor maçlarının çoğunu izledik. Çünkü doğuştan Kocaelisporluyuz" diye konuştu.

Kaya: "Oyun ve skor hiç örtüşmedi"

Basın toplantısında Kocaelispor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Çorum FK Teknik Direktörü Bahri Kaya ise, "Öncelikle rakibimizi tebrik ediyoruz. Gerçekten ilk yarı oynanan oyun ve maçın sonundaki skor birbiriyle asla örtüşmedi. Çok kez öne geçme fırsatı yakaladığımız müsabakada, ikinci yarının başında yediğimiz golle çok çabuk oyundan düştük, kırılganlığımızı göz önüne koyduk. Buna rağmen yine pozisyonumuz ve 1-0'dan sonra 1-1 yapabileceğimiz ataklarımız oldu. Maalesef istediğimizi elde edemedik. Ardından 2-0 ve 3-0 geldi. Aslında oyun olarak hak etmediğimiz skor aldık. Maalesef futbolda böyle şeyler var. 3 haftada 0 puan beni çok üzüyor.

İlk hafta kaybettiğimiz 3 puan. İkinci hafta bay ve üçüncü hafta kaybettiğimiz 3 puan. Yani 3 hafta sonunda sıfır puanda bu ligde yer alıyor olmak beni çok üzüyor, camiamızı da çok üzüyor. En kısa sürede toparlanıp bu oynanan iyi oyunu golle sonuçlandırıp galibiyetler almak zorundayız. Bunu yapabilecek oyuncu kadromuz ve kapasitemiz var. Yeter ki bunu realitede gerçekleştirelim. Çok üzgünüz. Gerçekten oyun olarak hak etmediğimiz skorla evimize dönüyoruz. Bu kadar sıkıntılı durumda yakaladığımız rakibimizi bugün alaşağı edebilirdik. Maalesef futbol şansı da çok fazla rakipten yanaydı. Rakibimizi tekrar tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ