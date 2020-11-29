Kocaelispor'da 4 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcu, teknik ekip ve personele dün uygulanan Kovid-19 testlerinde 4 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

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