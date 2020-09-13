Kocaelispor'da başkan Hüseyin Üzülmez güven tazeledi

Kocaelispor Kulübünün olağan genel kurulunda Hüseyin Üzülmez, başkanlığa yeniden seçildi.
İzmit'teki Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen genel kurula, 1105 üyenin 162'si katıldı. Tek liste halinde gidilen seçimde, Hüseyin Üzülmez oy birliğiyle başkanlığa getirildi.
Üzülmez başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:
"İsmail Araç, Murat Barış, Bekir Halefler, Tuncay Arıcan, Zeynel Abidin Akyol, Abdülkadir Yılmaz, Engin Koyun, Ekrem Can, Harun Kaya, İsmail Parlak, Mehmet Yaşar, Melih Oral, Ömür Öztürk, Önder Karakaş, Vural Yıldız, Yunus Merttürk."
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 20:27 - Kaynak: AA
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