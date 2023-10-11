Kocaelispor'un Gürcistan uyruklu futbolcusu Giorgi Beridze'nin soyunma odasından 5 bin Euro değerindeki kolyesi kayboldu. Kolyeyi çaldığı belirlenen malzemecinin işine son verilirken, kolye de kuyumcuda bulundu.
Edinilen bilgi ve iddialara göre, Körfez Brunga Tesislerinde antrenman yapan futbolcular, soyunma odasından çıktıktan sonra, futbolcu Giorgi Beridze'nin soyunma odasında bıraktığı altın kolye ortadan kayboldu.
Kolye Körfez'de bir kuyumcuda bulunurken kuyumcunun kamera kayıtları incelendiğinde altın kolyeyi satan kişinin kulüp personeli M.Ş. olduğu ortaya çıktı. Altın kolyeyi kuyumcudan satın alıp teslim edilirken, kulüp personelinin işine son verildi. M.Ş. hakkında adli işlemler başlatıldı.
Son Dakika › Hukuk › Kocaelispor'da yüz kızartan olay! Futbolcunun kolyesi çalındı, hırsız tanıdık çıktı - Son Dakika