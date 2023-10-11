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Kocaelispor'da yüz kızartan olay! Futbolcunun kolyesi çalındı, hırsız tanıdık çıktı - Son Dakika

Kocaelispor'da yüz kızartan olay! Futbolcunun kolyesi çalındı, hırsız tanıdık çıktı

Son Güncelleme: 11.10.2023 13:12

Kocaelispor'da Futbolcu Giorgi Beridze'nin altın kolyesi çalındı. Kaybolan kolyeyi, kulübün malzemecisinin çaldığı ortaya çıktı. 5 bin euro değerindeki kolye kuyumcuda bulunurken, malzemecinin ise işine son verildi.

Kocaelispor'un Gürcistan uyruklu futbolcusu Giorgi Beridze'nin soyunma odasından 5 bin Euro değerindeki kolyesi kayboldu. Kolyeyi çaldığı belirlenen malzemecinin işine son verilirken, kolye de kuyumcuda bulundu.

FUTBOLCUNUN KOLYESİ KAYBOLDU

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Körfez Brunga Tesislerinde antrenman yapan futbolcular, soyunma odasından çıktıktan sonra, futbolcu Giorgi Beridze'nin soyunma odasında bıraktığı altın kolye ortadan kayboldu.

HIRSIZ KULÜP PERSONELİ ÇIKTI

Kolye Körfez'de bir kuyumcuda bulunurken kuyumcunun kamera kayıtları incelendiğinde altın kolyeyi satan kişinin kulüp personeli M.Ş. olduğu ortaya çıktı. Altın kolyeyi kuyumcudan satın alıp teslim edilirken, kulüp personelinin işine son verildi. M.Ş. hakkında adli işlemler başlatıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Hukuk

Futbol, Suç, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Kocaelispor'da yüz kızartan olay! Futbolcunun kolyesi çalındı, hırsız tanıdık çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaelispor'da yüz kızartan olay! Futbolcunun kolyesi çalındı, hırsız tanıdık çıktı - Son Dakika
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