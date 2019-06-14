Kocaelispor'da Hüseyin Üzülmez dönemi
6 saat önce
TFF 3. Lig takımlarından Kocaelispor'da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa Hüseyin Üzülmez seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:41 Kaynak: AA
TFF 3. Lig takımlarından Kocaelispor
'da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa Hüseyin Üzülmez
seçildi.
Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılan 533 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurula Hüseyin Üzülmez
tek listeyle girdi.
Genel kurulda divan başkanlığına Özer Altan getirilirken, katiplikleri Bekir Halefler ve Orhan Balcı
yaptı.
Altan, gündem maddelerini okumasının ardından üyelerin oylarına sundu.
Maddelerin ibralarının ardından başkanlık seçimine geçildi. Tek listeli genel kurulda, Hüseyin Üzülmez Kocaelispor başkanlığına seçildi.
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