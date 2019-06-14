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Kocaelispor'da Hüseyin Üzülmez dönemi

6 saat önce

TFF 3. Lig takımlarından Kocaelispor'da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa Hüseyin Üzülmez seçildi.

Kocaelispor'da Hüseyin Üzülmez dönemi, System.String[]
TFF 3. Lig takımlarından Kocaelispor'da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa Hüseyin Üzülmez seçildi.
Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılan 533 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurula Hüseyin Üzülmez tek listeyle girdi.
Genel kurulda divan başkanlığına Özer Altan getirilirken, katiplikleri Bekir Halefler ve Orhan Balcı yaptı.
Altan, gündem maddelerini okumasının ardından üyelerin oylarına sundu.
Maddelerin ibralarının ardından başkanlık seçimine geçildi. Tek listeli genel kurulda, Hüseyin Üzülmez Kocaelispor başkanlığına seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:41 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor, Hüseyin Üzülmez, Spor
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