Son Dakika Haberleri: Kocaelispor'da Selahaddin Dinçel dönemi
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Kocaelispor'da Selahaddin Dinçel dönemi

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, yollarını ayırdığı teknik direktör Engin Korukır'ın yerine Selahaddin Dinçel'le anlaşmaya vardı.

Kocaelispor'da Selahaddin Dinçel dönemi, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, yollarını ayırdığı teknik direktör Engin Korukır'ın yerine Selahaddin Dinçel'le anlaşmaya vardı.

Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dinçel'le sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını belirterek, Dinçel'in bu ligi en iyi bilen isimlerden olduğunu söyledi.

Dinçel'in bu ligde başarılar elde ettiğini ifade eden Üzülmez, "Kadromuzdaki futbolcuları da tanıyan bir isim. Hedefimizi, taraftarımızın ve camiamızın beklentilerini Dinçel'e anlattık. Dinçel de her şeyin farkında olduğunu ve Kocaelispor'u yakın takip ettiğini söyledi. Niyetimiz halis inşallah sonuç da halis olur. Hedefimiz, sezon sonunda üst lige çıkmak. Bu hedefle yolumuza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Üzülmez, Kocaelispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:26 Kaynak: AA
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