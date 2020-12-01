Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye ulaşınca tesisler dış dünyaya kapatıldı - Son Dakika

Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye ulaşınca tesisler dış dünyaya kapatıldı

01.12.2020 10:03

- Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye ulaşınca tesisler dış dünyaya kapatıldı Daha önce 10 futbolcusunda korona virüs vakası görülmesi sonucu tesisleri ziyaretçi ve basına kapatan Kocaelispor'da 7 futbolcunun daha pozitif çıkması sonucu vaka sayısı 17'ye yükseldi.

- Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye ulaşınca tesisler dış dünyaya kapatıldı

KOCAELİ - Daha önce 10 futbolcusunda korona virüs vakası görülmesi sonucu tesisleri ziyaretçi ve basına kapatan Kocaelispor'da 7 futbolcunun daha pozitif çıkması sonucu vaka sayısı 17'ye yükseldi.

Kocaelispor'da önceki gün 10 futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında sporcuların konakladığı ve antrenmanlarını yaptığı tesisler basına ve taraftara kapatıldı. 2. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'da Onur Öztonga, Bahattin Köse, Bayram olgun, Kemal Can Aydemir, Mesut Özdemir, Haşim Arda Sarman, Numan Çürüksu, İsmet Yumakoğulları, Murat Cem Akpınar ve Mervan Yusuf Yiğit'in Covid-19 testleri pozitif çıkmıştı. Başkan Vekili Engin Koyun'un testinin de pozitif olduğu ve bugün tüm sporcuları yeniden testten geçen Kocaelispor, Körfez ilçede bulunan Brunga Tesisleri'ni basına ve taraftara kapattığını açıklamıştı. Yeni yapılan testlerde ise Ramazan Çevik, Semih Karadeniz, Erdinç Karakaş, Doğukan Kaya, Eren Türkkal, Berat Kartal ve Yiğitali Bayrak'ın da sonucu pozitif çıkınca Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye yükseldi.

Yeşil-siyahlıların maç programında perşembe günü Anagold 24Erzincanspor mücadelesi görünüyor.

Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye ulaşınca tesisler dış dünyaya kapatıldı
Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye ulaşınca tesisler dış dünyaya kapatıldı
Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye ulaşınca tesisler dış dünyaya kapatıldı
Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye ulaşınca tesisler dış dünyaya kapatıldı
Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye ulaşınca tesisler dış dünyaya kapatıldı
Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye ulaşınca tesisler dış dünyaya kapatıldı
Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye ulaşınca tesisler dış dünyaya kapatıldı

Bahattin Köse, Yusuf Yiğit, Koronavirüs, Kocaelispor, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye ulaşınca tesisler dış dünyaya kapatıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
Bomba iddia: Kendi evinde karantina giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı Bomba iddia: Kendi evinde karantina giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı         
10:37
Son Dakika! Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevlerine ilişkin mutabakat imzalandı Son Dakika! Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevlerine ilişkin mutabakat imzalandı         
10:35
Son Dakika: İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son Dakika: İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Son Dakika! Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Tedbirlerde geç kaldınız, derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulayın Son Dakika! Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Tedbirlerde geç kaldınız, derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulayın         
09:58
İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak         
09:39
Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü? Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü?         
08:27
Kısıtlamalara rağmen parti yapan gruba polis bakını! 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi Kısıtlamalara rağmen parti yapan gruba polis bakını! 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi         
04:33
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek         
00:40
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı         
23:42
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar         
22:01
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı         
17:59
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 10:57:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye ulaşınca tesisler dış dünyaya kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei