Kocaelispor'dan Elazığ deprem mağdurlarına yardım

TFF 3. Lig temsilcilerinden Kocaelispor, yarın oynanacak Cizrespor maçının tüm geliri ile yönetimin toplayacağı bağışları, Elazığ depremi mağdurlarını gönderme kararı aldı.



TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta lider olarak mücadelesini sürdüren Kocaelispor, yarın oynanacak Cizrespor maçının tüm gelirini Elazığ depremi mağdurlarına bağışlayacak. Yönetim kurulu tarafından alınan kara hakkında yapılan açıklamada, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan deprem felaketi, tüm yurdumuzu olduğu kadar Kocaelispor camiamızı da derinden üzmüştür. Aldığımız karar doğrultusunda dualarımızın yanı sıra maddi desteklerimizle de Elazığ halkının yanında olmak istiyoruz. Devletimizin resmi yardım kampanyası başlatması durumunda Kocaelisporumuzun yarın Cizrespor ile oynayacağı müsabakanın bilet gelirlerini ve yönetim kurulumuzun ayrıca desteklerini bağışlayacağımızı taahhüt ediyoruz. Bu vesileyle; depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Geçmiş olsun Elazığ! Kalbimiz ve dualarımız sizinle" ifadelerini yer verildi. - KOCAELİ